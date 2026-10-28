Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente desaparecida en Corrientes

El cuerpo de Nancy Godoy fue hallado este miércoles por la mañana durante el operativo de búsqueda en Esquina. Por el femicidio hay cinco detenidos, cuatro de ellos imputados por el crimen y uno acusado de falso testimonio.

El cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina, Corrientes, fue encontrado este miércoles por la mañana por los efectivos policiales que participaban del operativo de búsqueda. El hallazgo fue confirmado por fuentes judiciales, aunque por el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado.

La investigación está a cargo de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González. Por el crimen hay cinco sospechosos detenidos, quienes permanecerán bajo prisión preventiva hasta el inicio del juicio, según resolvió el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos.

Cinco detenidos por el crimen de Nancy Godoy

Por el femicidio de la docente hay cuatro personas imputadas por el asesinato, mientras que un quinto sospechoso está acusado de falso testimonio.

Entre los principales acusados se encuentran Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que Godoy daba clases; Rosa Leguizamón, quien habría sido la última persona en verla; la pareja de esta, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, otro capataz del establecimiento.

Los tres hombres fueron imputados por el delito de femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una acusación por homicidio simple.

En tanto, Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto detenido, está acusado de falso testimonio en el marco de la investigación.

La investigación continúa

Hasta el momento, las fuentes judiciales que tienen acceso a la causa evitaron brindar precisiones sobre el lugar exacto y las condiciones en las que fue encontrado el cuerpo de la docente.

El hallazgo se produjo luego de más de tres semanas de búsqueda, desde que se denunció la desaparición de Godoy el pasado 7 de octubre.

Con los cinco sospechosos detenidos y el cuerpo de la docente encontrado, la investigación que llevan adelante los fiscales Mosquera y González continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades de cada uno de los acusados.