Mendoza Finance Day pondrá el foco en la inversión minera en LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025

Como parte de la próxima Argentina & LatAm Critical Minerals 2025 Summit, The Net-Zero Circle by IN-VR, junto con Impulsa Mendoza y la Bolsa de Toronto (TSX), se enorgullece de anunciar el Mendoza Finance Day & Roadshow el 14 de noviembre de 2025 en la Bolsa de Comercio de Mendoza.

Mendoza está acelerando sus esfuerzos para posicionarse como el principal Hub financiero a nivel regional, con el fin de atraer capital global y proporcionar una plataforma en la que las empresas puedan recaudar fondos y los inversores descubrir sus próximas oportunidades. El Mendoza Finance Day ofrecerá el único formato de conferencia en Argentina diseñado como una plataforma estructurada para la presentación y la negociación de acuerdos en el sector minero. Entre otros temas, abordará los principales proyectos ejecutivos de política y finanzas de Argentina y otros países.

Durante la Argentina Energy Week Summit & Exhibition, Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, anunció esta importante alianza y destacó:

“Mendoza será sede de una cumbre latinoamericana de finanzas para hablar del desafío de los minerales críticos en Argentina, particularmente posicionando a Mendoza como hub financiero. El objetivo es capitalizar el gran interés internacional por el desarrollo de la minería en la región andina, entendiendo que el financiamiento será un componente clave para garantizar su crecimiento ordenado”.

Este día exclusivo es parte integral de la cumbre de tres días, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en Buenos Aires antes de continuar en Mendoza. La iniciativa refuerza el interés de Mendoza por posicionarse como el centro financiero de Argentina para la inversión en minería y minerales críticos.

El presidente de IN-VR y director ejecutivo de Theros Capital, Stelios Papagrigoriou, visitó Mendoza a principios de este mes para firmar la asociación con Impulsa Mendoza, lo que confirma el compromiso de la consultora con la transición y el desarrollo de Argentina y Mendoza.

“Al coorganizar el Mendoza Finance Day con Impulsa Mendoza y TSX, IN-VR refuerza su misión de sentar las bases financieras para que los minerales críticos de América vLatina prosperen a nivel mundial”, Papagrigoriou afirmó durante su visita a Mendoza. Sebastián Piña, CFO de Impulsa Mendoza agregó: “Sin mercado decapitales no hay exploración, y, por lo tanto, minería. Mendoza presenta ventajas comparativas, transformadas en competitivas mediante todas las acciones ejecutadas a través del programa ‘Impulsando el financiamiento’, para liderar el proceso de convergencia de capitales hacia el sector minero de la región”.

Qué esperar en Mendoza

20 proyectos en fase inicial de Argentina, Chile y Perú relacionados con el litio, el cobre, la plata y el oro, presentados en formatos estandarizados para que los inversores puedan compararlos directamente.

de Argentina, Chile y Perú relacionados con el litio, el cobre, la plata y el oro, presentados en formatos estandarizados para que los inversores puedan compararlos directamente. 4 proyectos emblemáticos en fase avanzada , entre los que se incluye Los Azules (McEwen Mining), con más anuncios previstos.

, entre los que se incluye Los Azules (McEwen Mining), con más anuncios previstos. Reuniones facilitadas entre inversores 1:1 que conectan a las partes compatibles para la realización de acuerdos específicos.

que conectan a las partes compatibles para la realización de acuerdos específicos. Roadshow de la TSX Venture Exchange LATAM, coorganizado en Mendoza, que atrae a inversores internacionales directamente a la región.

coorganizado en Mendoza, que atrae a inversores internacionales directamente a la región. Un programa de networking inmersivo, que amplía los debates a través de visitas a bodegas y actividades culturales en la mundialmente famosa región vinícola de Mendoza.

que amplía los debates a través de visitas a bodegas y actividades culturales en la mundialmente famosa región vinícola de Mendoza. Mesa Redonda de Gobernadores, Mesa de Cobre: se ha cursado invitación a los integrantes de la mesa del cobre para participar en una mesa de gobierno, ​​destacando el papel de las provincias en el desarrollo de minerales críticos y fomentando la cooperación interprovincial.

Fortalecimiento de la Plataforma de Minerales Críticos de Argentina

La LatAm & Argentina Critical Minerals Summit 2025 reunirá a más de 150 líderes de más de 15 países, entre los que se encuentran funcionarios gubernamentales, inversores globales y ejecutivos de la industria.

de más de 15 países, entre los que se encuentran funcionarios gubernamentales, inversores globales y ejecutivos de la industria. En Buenos Aires, el programa se centrará en : las políticas mineras de Argentina, los marcos regulatorios y los retos en materia de infraestructura

: las políticas mineras de Argentina, los marcos regulatorios y los retos en materia de infraestructura El Mendoza Finance Day & Roadshow servirá como una plataforma de inversión práctica, donde el capital se encuentra con la oportunidad.

servirá como una plataforma de inversión práctica, donde el capital se encuentra con la oportunidad. Participación clave de: Gobierno de Mendoza (incluido el Ministerio de Energía y Ambiente), Impulsa Mendoza y Toronto Stock Exchange

Un momento estratégico para la región

Al organizar esta jornada centrada en las finanzas dentro de la Cumbre, Mendoza consolida su creciente papel en el sector minero de América Latina. Con el litio, el cobre y las tierras raras en el centro de la transición energética mundial, esta iniciativa acelerará el desarrollo de proyectos en fase inicial y conectará el capital internacional con las oportunidades más prometedoras de la región.

Para inscribirse y obtener más información, visite:

https://www.netzerocircle.org/event/argentina-and-latam-lithium