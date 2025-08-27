Manejo, adrenalina y confort: así se vivió el lanzamiento de la Fiat Titano de Lorenzo Automotores

El lanzamiento no se limitó a la exhibición de la camioneta, sino que incluyó un test drive exclusivo en un circuito especialmente diseñado para poner a prueba todas sus prestaciones. Durante la jornada, que se extendió entre las 10.30 y las 16.30, los invitados tuvieron la oportunidad de conducir la pick-up en caminos de tierra, subidas empinadas y pendientes pronunciadas, bajo la guía de instructores especializados que acompañaron cada recorrido.

La experiencia permitió comprobar en primera persona el desempeño de la Titano. Su motor 2.2 turbodiésel de 200 caballos de fuerza, con un torque de hasta 450 Nm, fue uno de los aspectos más destacados, junto con la capacidad de carga de una tonelada y los frenos a disco en las cuatro ruedas, una característica diferencial dentro de su segmento.

En materia de seguridad, la camioneta incorpora asistente de arranque en pendiente y sistemas de control avanzados, mientras que en confort se distingue por detalles como tapizados de cuero y un diseño interior espacioso, pensado tanto para la familia como para el trabajo.

“Queríamos que la gente pueda probar la Titano en condiciones reales. No hay mejor forma de demostrar la confiabilidad de un vehículo que poniéndolo a prueba en terrenos exigentes”, remarcó Leandro Lipari, Gerente General de Lorenzo Automotores.

El lanzamiento también buscó subrayar un valor agregado: la Titano es un producto 100% argentino, fabricado con componentes nacionales y exportado a distintos países, lo que permitió relacionar el evento con características tradicionales del país.

Con esta propuesta, Lorenzo Automotores no solo presentó una nueva camioneta, sino que ofreció una experiencia integral que permitió al público conocer en detalle las características técnicas y prácticas de un modelo que promete competir con fuerza dentro del mercado de las pick-ups.