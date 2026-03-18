Los cameos de celebridades más inesperados en Call of Duty

Desde leyendas de Hollywood hasta músicos e incluso íconos de internet, CoD ha tenido algunos cameos de celebridades realmente inesperados.

Call of Duty es conocido por sus intensos tiroteos, su narrativa cinematográfica y su multijugador lleno de adrenalina. Pero de vez en cuando lanza una sorpresa, como encontrar a una celebridad familiar en medio del campo de batalla. Desde leyendas de Hollywood hasta músicos e incluso íconos de internet, CoD ha tenido algunos cameos de celebridades realmente inesperados. Veamos los más salvajes y sorprendentes que nos hicieron mirar dos veces.

Snoop Dogg, el paquete de voz definitivo

Cuando piensa en las comunicaciones de Warzone, probablemente no imagina a Snoop Dogg animándolo después de una baja. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en Call of Duty: Ghosts cuando el juego introdujo un Snoop Dogg Voice Pack.

Más adelante, Snoop regresó por completo como un operador jugable real en Warzone y Vanguard, con un atuendo con detalles dorados y un cigarro en la mano. Si quiere llevar parte de ese estilo legendario a su propio equipamiento, comprar puntos COD es todo lo que necesita.

Kit Harington, de Westeros a Infinite Warfare

Jon Snow cambió los dragones por naves espaciales cuando Kit Harington se convirtió en el villano principal de Call of Duty: Infinite Warfare. Interpretó al almirante Salen Kotch, el despiadado líder del Settlement Defense Front. Ver a Harington pasar del honorable Rey en el Norte a un tirano espacial de sangre fría fue definitivamente inesperado.

Ice Cube, el sargento más genial en Black Ops

¿Quién mejor para animarlo en batalla que Ice Cube? La leyenda del rap interpretó al sargento Bowman en Call of Duty: Black Ops, y su trabajo de voz lo convirtió en uno de los personajes más memorables de la campaña. Su actitud dura y directa encajó perfectamente con el ambiente intenso de la Guerra de Vietnam dentro del juego.

Jeff Goldblum, modo Zombies pero con estilo

Cuando Call of Duty: Black Ops III introdujo el mapa de Zombies Shadows of Evil, también trajo un elenco inesperado de talento de Hollywood, incluido Jeff Goldblum. Sí, el mismo actor de Jurassic Park y Día de la Independencia interpretó a un mago llamado Nero Blackstone. Escuchar el característico estilo excéntrico de Goldblum mientras eliminaba hordas de no muertos fue entretenimiento puro.

Danny Trejo, Machete contra Zombies

El mapa de Zombies Call of the Dead en Black Ops tuvo un elenco de celebridades increíblemente divertido: Sarah Michelle Gellar, Robert Englund, Michael Rooker y Danny Trejo. Ver a Trejo, conocido por sus papeles duros en Machete y From Dusk Till Dawn, entrar en modo totalmente desatado contra los zombies fue simplemente legendario.

Michael Keaton, la estrella secreta de Black Ops

Probablemente no sabía esta, pero Call of Duty: Black Ops II contó nada menos que con Michael Keaton, también conocido por Batman y Birdman. Dio voz a Jason Hudson, un personaje clave en la historia del juego. Aunque su papel no fue enorme, tener a Keaton en un juego de CoD fue una sorpresa que nadie esperaba.

Toques finales

Call of Duty no se trata solo de guerra, también se trata de entretenimiento. Ya sea Snoop Dogg lanzando frases memorables, Kit Harington liderando un ejército espacial o Jeff Goldblum luchando contra zombies, estos cameos de celebridades añaden un giro divertido al juego.

Y con CoD evolucionando constantemente, ¿quién sabe quién aparecerá después? Una cosa es segura: cuando lo haga, querrá estar preparado y con el mejor estilo. Ahí es donde los marketplaces digitales como Eneba entran en juego, ofreciendo ofertas en CoD Points, skins, bundles y más.

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