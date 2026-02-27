Los autos chinos más elegidos por los argentinos se consolidan en Mendoza de la mano de Grupo Lorenzo: tecnología, variedad y postventa especializada

Grupo Lorenzo, referente indiscutido en la comercialización de vehículos chinos en Mendoza y Cuyo, refuerza su liderazgo con BAIC y el desembarco oficial de JAC. Más de 7 años de experiencia, fuerte apuesta ala postventa, financiamiento y único programa para la actualización de modelos.

Con más de 30 años de trayectoria y siete años de experiencia exclusiva en marcas chinas líderes, Grupo Lorenzo consolida su compromiso histórico con el mercado mendocino ofreciendo la gama más completa y actualizada de vehículos de origen chino que abarcan todos los segmentos y posibilidades: desde citycars accesibles hasta SUVs familiares, pick-ups y las propuestas más avanzadas en movilidad electrificada.

La apertura de importaciones y los incentivos impositivos para vehículos híbridos y eléctricos generaron un verdadero boom de marcas chinas en Argentina.

En ese escenario de fuerte dinamismo, Grupo Lorenzo no solo acompaña el crecimiento: lo lidera con respaldo real, transparencia y un servicio de postventa que se ha convertido en su sello diferencial. “Brindamos respaldo comprobable, no promesas”, resume la filosofía que el grupo sostiene desde su llegada a las marcas asiáticas.

BAIC, la marca china más vendida de Argentina, sigue creciendo de la mano de Grupo Lorenzo

BAIC cerró enero como la marca china número 1 del país con más de 1.300 unidades patentadas y su modelo BJ30 fue elegido Vehículo del Año 2025 en la categoría Auto/SUV Importado por especialistas del sector. En Mendoza, el SUV híbrido se posiciona como uno de los más demandados gracias a su combinación de tecnología, espacio y eficiencia.

El BJ30 se ofrece en dos versiones:

Híbrido 4×2 a u$s 35.800

Híbrido 4×4 a u$s 42.500

Con 4,73 m de largo, distancia entre ejes de 2,82 m y un habitáculo que se transforma en un verdadero espacio multiuso, el BJ30 combina un motor 1.5 turbo de 156 CV con uno eléctrico de 174 CV (330 CV y 550 Nm en conjunto) y, en la versión 4×4, un tercer motor trasero que eleva la potencia por encima de los 400 CV.

JAC llega a Cuyo de la mano del grupo con mayor experiencia en postventa china

Grupo Lorenzo da otro paso estratégico y presenta oficialmente en Mendoza la marca JAC, con más de 50 años de trayectoria mundial. La llegada se materializa con la apertura inminente de su local exclusivo y una gama que cubre absolutamente todos los segmentos del mercado mendocino: citycars, SUVs compactos, SUVs medianos de 7 plazas, pick-ups y las opciones más avanzadas de propulsión sustentable.

“La llegada de JAC es un enorme desafío y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. Confiaron en nosotros para representar la marca en toda la región de Cuyo porque saben que tenemos siete años de experiencia real en venta y, sobre todo, en postventa de vehículos chinos”, destacan desde JAC Lorenzo.

La propuesta de JAC es integral y pensada para el nuevo consumidor mendocino:

JS2: el SUV más accesible del mercado desde u$s 19.900

JS4: SUV compacto equilibrado

JS6: SUV híbrido enchufable con hasta 120 km de autonomía eléctrica

JS8: SUV de 7 asientos con alto nivel de tecnología y confort

EV30X: 100 % eléctrico con 400 km de autonomía y carga doméstica en 8 horas

Desde vehículos a combustión hasta híbridos y eléctricos puros, JAC completa la oferta más diversa que Grupo Lorenzo pone a disposición de los clientes de Mendoza y toda la región de Cuyo.

El Compromiso de Recompra: la diferencia que genera confianza

En un mercado que evoluciona rápidamente, Grupo Lorenzo instala una propuesta pionera para sus vehículos de origen chino: el Compromiso de Recompra. Una garantía concreta y por escrito que asegura al cliente la recompra de su vehículo en condiciones preestablecidas al momento de renovar. Es la herramienta que transforma la compra en una decisión segura, previsible y con valor de reventa protegido.

Transparencia, experiencia de más de tres décadas, siete años especializados en marcas chinas líderes y un servicio de postventa que nadie iguala en la región. Ese es el ADN de Grupo Lorenzo, el grupo que sigue apostando fuerte al futuro de la movilidad en Mendoza con las marcas chinas más elegidas por los argentinos.

Dónde descubrir el mundo de los vehículos chinos más elegidos

Grupo Lorenzo comercializa la marca BAIC en su local exclusivo ubicado en Av. San martín Sur esquina Lavalle, Godoy Cruz. En tanto que JAC, que hoy se comercializa en el concesionario Autoferiaby Lorenzo (Av. San martín Sur 69), se comenzará a vender en su nuevo y exclusivo local delStrip Center Circuito de Guaymallén (Lateral de Acceso este, detrás del Hipermercado Carrefour)

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado de comercialización de vehículos líder de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 520 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, RAM, BAIC, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, una marca especializada en motos multimarca y movilidad eléctrica, y Autoferia con la oferta más cuidada de autos usados.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa, compromiso con sus clientes y liderazgo regional.