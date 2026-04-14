Crédito Hipotecario: cuánto necesitas para comprar una casa con una cuota de $483.226

Con tasas más competitivas en 2026, los bancos vuelven a impulsar los créditos UVA. Qué ingresos se requieren, cuánto hay que tener de anticipo y cuáles son los costos ocultos al acceder a la vivienda propia.

El crédito hipotecario en Argentina volvió a ganar protagonismo en 2026, en un contexto de mayor competencia entre bancos y una baja en las tasas de interés. Sin embargo, más allá de la posibilidad de acceder a una cuota mensual de $483.226, existen requisitos clave como ingresos mínimos, ahorro previo y gastos adicionales que deben tenerse en cuenta antes de iniciar el proceso.

Tasas de interés: qué bancos ofrecen los créditos hipotecarios más baratos

El mercado de créditos hipotecarios UVA muestra una tendencia a la baja en las tasas, lo que mejora las condiciones para los solicitantes. La tasa nominal promedio se ubica en torno al 11,7%, aunque la tasa efectiva promedio ronda el 5,93% en algunas entidades líderes como el Banco Nación.

Entre los bancos con mejores condiciones:

Banco Macro : desde 8,5% para clientes con cuenta sueldo.

: desde para clientes con cuenta sueldo. ICBC : desde 6,9% + UVA , la más baja entre privados para quienes acrediten haberes, mientras que para el resto de los clientes se ubica en 9,9% . La línea permite financiar hasta el 80% del valor de la propiedad , con plazos de hasta 20 años .

: desde , la más baja entre privados para quienes acrediten haberes, mientras que . La línea permite , con . BBVA : redujo tasas al 7,5% para empleados y monotributistas.

: redujo tasas al para empleados y monotributistas. Banco Santander : tasas desde 9,5% , con cambios en plazos y financiación. Ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años.

: tasas desde , con cambios en plazos y financiación. Ahora financia hasta el 70% de la vivienda (antes era el 80%) y bajaron el plazo de 30 años a 20 años. Banco Patagonia : tasas en torno al 12,5%.

: tasas en torno al El Banco Nación: tiene la TNA fija en 6%.

Estas condiciones muestran un escenario más accesible que meses atrás, aunque todavía con limitaciones para gran parte de la población.

Crédito hipotecario: cuánto necesitás ganar para pagar una cuota de $483.226

Actualmente, una de las opciones más competitivas del mercado es la del Banco Nación, que permite financiar la compra de una vivienda a través de créditos UVA.

Según el simulador oficial, para una propiedad de aproximadamente $100.000.000, la entidad financia hasta el 75% del valor, es decir, unos $75.000.000, con plazos de hasta 30 años.

En este escenario, la cuota inicial se ubica en torno a los $483.226, equivalente a 257,13 UVAs. Para acceder a este crédito, el banco exige:

Ingresos familiares de $1.932.904 (sumando titular y codeudores)

(sumando titular y codeudores) O un ingreso individual mínimo de $966.452

Este punto es clave, ya que el nivel de ingresos determina directamente la posibilidad de acceder al financiamiento.

Cuánto necesitas realmente para sacar un crédito hipotecario en Argentina

Si vamos al simulador de BNA, + Hogares, para comprar una casa de aproximadamente $100.000.000, el Banco Nación, en este caso, te financia hasta el 75% del valor de la vivienda, es decir que te va a dar $75.000.000 financiado en hasta 30 años.

Tomando como referencia el crédito en el Banco Nación si queres comprar una casa de un poco menos de $100.000 dólares, vas a tener que pagar de anticipo $25.000.000 aproximadamente de ahorro previo, ya que el banco no financia el total del inmueble.

Este porcentaje puede variar según la entidad, puesto que algunas financian hasta el 70%, otras el 80% y, en casos puntuales, hasta el 90% del valor de la propiedad.

Además, se tienen que contemplar gastos de la operación que pueden variar entre un 6% y un 8%. Según estimaron inmobiliarias consultadas, estos suelen incluir:

Escritura

Tasación del inmueble

Comisión inmobiliaria

Impuestos y gastos administrativos

Estos costos deben ser contemplados desde el inicio, ya que forman parte del desembolso total necesario para concretar la operación.