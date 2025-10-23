Lorenzo Automotores lanza el renovado Fiat 600 híbrido: tradición y vanguardia sobre ruedas

El clásico “fitito” vuelve a escena, pero esta vez con una mirada puesta en el futuro con un auto híbrido.

El clásico “fitito” vuelve a escena, pero esta vez con una mirada puesta en el futuro. Lorenzo Automotores presentó en su concesionario el nuevo Fiat 600 híbrido, un modelo que fusiona el diseño icónico del histórico compacto con la más avanzada tecnología en eficiencia energética y sustentabilidad.

Proveniente de Europa, el Fiat 600 híbrido desembarca en la Argentina con un motor 1.2 litros turbonafta combinado con un propulsor eléctrico, que juntos desarrollan 145 caballos de fuerza y un torque de 230 Nm. Gracias a esta mecánica, el vehículo ofrece una conducción ágil, potente y con un consumo medio inferior a los 5 litros cada 100 kilómetros, destacándose como uno de los más eficientes de su categoría.

“Estamos muy entusiasmados con esta presentación. Es un vehículo que genera mucha expectativa tanto dentro de la marca como entre los clientes. Reúne estilo, confort, seguridad y un rendimiento excepcional”, expresaron los representantes de Lorenzo Automotores durante el lanzamiento.

Además de su innovación tecnológica, este lanzamiento busca revivir la esencia del Fiat 600 original, un verdadero símbolo de la historia automotriz argentina que ahora se renueva para conquistar a una nueva generación de conductores.

Con una velocidad máxima de hasta 200 kilómetros por hora y una eficiencia sorprendente, el nuevo Fiat 600 híbrido se posiciona como una opción ideal para quienes buscan bajo consumo, gran desempeño y un diseño cargado de historia.