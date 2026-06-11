Líderes con sentido: un encuentro para impulsar el bienestar empresarial

La propuesta impulsada por Human Touch celebró su segundo encuentro en Mendoza. En esta edición, el eje fue el legado y reunió a referentes empresariales para compartir experiencias sobre liderazgo, propósito y crecimiento dentro de las organizaciones.

Con el objetivo de generar espacios de encuentro, reflexión y aprendizaje entre referentes del sector privado, se realizó una nueva edición de “Líderes con sentido”, la iniciativa organizada por Human Touch que busca fortalecer una comunidad de líderes comprometidos con el bienestar organizacional. En esta oportunidad, el encuentro estuvo centrado en el concepto de legado, convocando a empresarios y profesionales de Mendoza para intercambiar experiencias sobre liderazgo, propósito y desarrollo humano en las organizaciones.

La actividad se desarrolló en un entorno pensado para promover la conexión entre los participantes. Durante la jornada, los asistentes pudieron escuchar la experiencia de Leandro Bernardi, empresario mendocino de tercera generación, quien compartió su visión sobre el legado y el rol de quienes conducen organizaciones.

Además, el encuentro contó con la participación de NutriWork, que acompañó la propuesta con un espacio de intercambio y networking entre los presentes.

El legado como eje de la segunda edición

Tras una primera experiencia enfocada en la felicidad, esta nueva edición puso el foco en el legado y en el impacto que los líderes pueden generar dentro de sus equipos y organizaciones.

Desde Human Touch explicaron que la iniciativa busca crear un ecosistema de líderes que promuevan el florecimiento de las personas dentro de las empresas, generando espacios donde sea posible compartir experiencias, conectar con otros referentes y reflexionar sobre el propósito detrás del trabajo cotidiano.

Durante el encuentro también se abordó la importancia del bienestar como parte del crecimiento organizacional. Desde NutriWork destacaron tres pilares fundamentales: la alimentación consciente, el movimiento saludable y el bienestar integral.

La propuesta invitó a los participantes a repensar la forma de liderar, fortalecer el vínculo con sus equipos y comprender el impacto que tiene el bienestar en la vida de las personas y en el desarrollo de las organizaciones.