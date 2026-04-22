Liderazgo humanizado: una jornada para acompañar a quienes cuidan a otros

La actividad fue impulsada por la Fundación De Todo Corazón, en articulación con World Happiness Foundation y la consultora Human Touch, y estuvo dirigida a referentes de instituciones que forman parte de la Maratón 24 horas de todo corazón.

En el Microcine Municipal de la Ciudad de Mendoza se llevó a cabo un workshop centrado en liderazgo humanizado, una propuesta destinada a fortalecer el rol de quienes trabajan en organizaciones sociales de la provincia.

La actividad fue impulsada por la Fundación De Todo Corazón, en articulación con World Happiness Foundation y la consultora Human Touch, y estuvo dirigida a referentes de instituciones que forman parte de la Maratón 24 horas de todo corazón.

La jornada estuvo a cargo de Gaspar Contreras, representante de World Happiness Foundation, y Val Nieto, directora de Human Touch, quienes abordaron la importancia de acompañar a los líderes sociales en un contexto atravesado por problemáticas de salud mental a nivel global.

El encuentro puso el foco en la necesidad de generar espacios de contención y reflexión para quienes, diariamente, trabajan con personas en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, se hizo hincapié en el impacto que tienen actualmente fenómenos como la ansiedad, la depresión y el burnout, especialmente en escenarios post pandemia.

Uno de los ejes principales fue la idea de “cuidar a quienes cuidan”, promoviendo un liderazgo más consciente, basado en el autoconocimiento y el bienestar personal como punto de partida para acompañar a otros.

Además, se presentó una mirada orientada al desarrollo interno de los líderes, destacando la importancia de reconectar con uno mismo para poder ejercer un liderazgo más empático y sostenible en el tiempo.

La iniciativa buscó no solo brindar herramientas, sino también generar un espacio de encuentro entre organizaciones que, desde hace años, construyen comunidad en Mendoza, reforzando el valor del trabajo colectivo y el compromiso social.