Lavalle palpita la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario de Lagunas

El pueblo de Lagunas del Rosario recibirá a fieles y visitantes, los días 10, 11 y 12 de octubre, que se reunirán en honor a la Virgen del Rosario para disfrutar de los atractivos culturales, históricos y turísticos que se ofrecen.
En Lavalle, el pueblo de Lagunas del Rosario recibirá a fieles y visitantes, los días 10, 11 y 12 de octubre, que se reunirán en honor a la Virgen del Rosario para disfrutar de los atractivos culturales, históricos y turísticos que se ofrecen.
La festividad religiosa y cultural de la provincia de Mendoza, que se enmarca en el paisaje del secano donde el silencio, la historia de su pueblo, su gastronomía, costumbres y la icónica Capilla, se convierten en un verdadero atractivo.
La organización de la fiesta a cargo de la comisión de la Capilla, junto a la Comunidad Huarpe, trabaja arduamente en todos los detalles para brindar una estadía agradable a los visitantes, con el despliegue de la logística que aporta el Municipio.
Las celebraciones religiosas inician el viernes 3 y domingo 5, con el inicio de la novena, misas y bautismo.
El viernes 10, habrá novena, misa y procesión de Antorchas. En la mañana partirán desde Tulumaya las Agrupaciones Gauchas y Centros tradicionalistas en peregrinación, desde hasta el pueblo de Lagunas. Los jinetes recorrerán más de 100 kilómetros por el campo para arribar con sus promesas y agradecimientos a la virgen el día sábado.
El día sábado 11 se podrá disfrutar de los bautismos y compartir el momento de la ornamentación de los Santos. Durante la tarde tendrá lugar la bienvenida a la Peregrinación Gaucha, para así continuar con el cierre de la Novena y Misa.
El domingo 12, se llevará a cabo la misa y la tradicional procesión en honor a la virgen. También destrezas gauchas, y se podrá degustar comidas típicas en los bodegones que año a año acompañan esta tradición.
Cronograma de actividades
Este es el cronograma de actividades de la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario:
Viernes 3
- 19:30 h- Inicio de Novena
Domingo 5
- 18 h- Misa, bautismo y procesión
Viernes 10
- 8 h- Salida de Peregrinación Gaucha (desde Tulumaya)
- 19:30 h- Novena, misa y Procesión con antorchas
Sábado 11
- 16 h- Bautismo
- 17 h- Llegada y bendición de Peregrinación
- 19:30 h- Novena y misa
- 21:30 h- Espectáculo Artístico
Domingo 12
- 9:30 h- Bautismo
- 11 h- Misa
- 12 h- Destrezas Criollas
- 16 h- Misa, Procesión y Rifa
- 19 h- Espectáculo Artístico