Lavalle palpita la Fiesta Patronal en honor a la Virgen del Rosario de Lagunas

En Lavalle, el pueblo de Lagunas del Rosario recibirá a fieles y visitantes, los días 10, 11 y 12 de octubre, que se reunirán en honor a la Virgen del Rosario para disfrutar de los atractivos culturales, históricos y turísticos que se ofrecen.

La festividad religiosa y cultural de la provincia de Mendoza, que se enmarca en el paisaje del secano donde el silencio, la historia de su pueblo, su gastronomía, costumbres y la icónica Capilla, se convierten en un verdadero atractivo.

La organización de la fiesta a cargo de la comisión de la Capilla, junto a la Comunidad Huarpe, trabaja arduamente en todos los detalles para brindar una estadía agradable a los visitantes, con el despliegue de la logística que aporta el Municipio.

Las celebraciones religiosas inician el viernes 3 y domingo 5, con el inicio de la novena, misas y bautismo.

El viernes 10, habrá novena, misa y procesión de Antorchas. En la mañana partirán desde Tulumaya las Agrupaciones Gauchas y Centros tradicionalistas en peregrinación, desde hasta el pueblo de Lagunas. Los jinetes recorrerán más de 100 kilómetros por el campo para arribar con sus promesas y agradecimientos a la virgen el día sábado.

El día sábado 11 se podrá disfrutar de los bautismos y compartir el momento de la ornamentación de los Santos. Durante la tarde tendrá lugar la bienvenida a la Peregrinación Gaucha, para así continuar con el cierre de la Novena y Misa.

El domingo 12, se llevará a cabo la misa y la tradicional procesión en honor a la virgen. También destrezas gauchas, y se podrá degustar comidas típicas en los bodegones que año a año acompañan esta tradición.

Cronograma de actividades

Este es el cronograma de actividades de la Fiesta Patronal de la Virgen del Rosario:

Viernes 3

19:30 h- Inicio de Novena

Domingo 5

18 h- Misa, bautismo y procesión

Viernes 10

8 h- Salida de Peregrinación Gaucha (desde Tulumaya)

19:30 h- Novena, misa y Procesión con antorchas

Sábado 11

16 h- Bautismo

17 h- Llegada y bendición de Peregrinación

19:30 h- Novena y misa

21:30 h- Espectáculo Artístico

Domingo 12