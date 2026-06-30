Lavalle impulsa la producción de almendras y pistacho

El municipio en conjunto con la Cámara de Productores de la Zona Norte y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llevarán a cabo una jornada de capacitación el sábado 4 de julio en Finca La Elvira, de Jocolí, RN 40 km 3331.

El Municipio de Lavalle en conjunto con la Cámara de Productores de la Zona Norte y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, llevarán a cabo una jornada de capacitación el sábado 4 de julio en Finca La Elvira, de Jocolí, RN 40 km 3331.

Se abordarán temas vinculados a la producción de almendras, pistacho e injertos de melón y sandía, cultivos que representan alternativas productivas para la región. Una jornada de enseñanzas y aprendizajes destinado a productores, estudiantes, técnicos y personas interesadas en el desarrollo y la diversificación de cultivos en el departamento.

La propuesta es parte de las acciones que impulsa el Municipio para consolidar el sector productivo, con espacios de formación, intercambio de conocimientos y acceso a herramientas técnicas que contribuyan al crecimiento agrícola. En este sentido, el presidente de la Cámara de Productores de la Zona Norte, Víctor Ghiotti, señaló: “Ante la situación que atraviesa el sector agropecuario, buscamos acercar a los productores distintas capacitaciones y asesoramiento técnico que les permitan evaluar nuevas oportunidades para la diversificación de sus cultivos”.

Una oportunidad que contará con profesionales y especialistas del INTA y referentes del sector, quienes compartirán conocimientos, recomendaciones técnicas y aspectos relacionados a la producción, su manejo y zonificación de estos cultivos. Además, del recorrido por una plantación de pistacho para conocer experiencias productivas en territorio.

Las personas interesadas en participar podrán obtener más información al 261 5504280.

Programa

09:00 h Recepción.

09:15 h Apertura de la jornada.

09:30 h Exposición de Almendras.

Disertantes: Ing. Agr. Viviana Laura Castro e Ing. Agr. Federico Fuligna, técnicos de INTA.

10:15 h Exposición de Injerto Melón/Sandía.

Disertante: Ing. Agr. Pablo Ferro.

11:00 h Exposición zonificación de Pistacho.

INTA. Disertante: Ing. Agr. Eduardo Trentacoste.

11:40 h Exposición de Pistacho.

Disertante: Ing. Agr. Pablo García.