La UTN inaugura la Muestra 102 de Nuestro Espacio de Arte con destacados artistas locales

La Universidad Tecnológica Nacional abrirá el próximo miércoles 13 de agosto la Muestra Nº 102 de Nuestro Espacio de Arte, una exhibición que reunirá obras de reconocidos artistas mendocinos y que podrá visitarse con entrada gratuita.

Redacción ElNueve.com

El próximo miércoles 13 de agosto a las 20:30, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inaugura en Mendoza la Muestra Nº 102 de Nuestro Espacio de Arte, una propuesta cultural que reúne a reconocidos creadores y creadoras de la provincia en una exhibición que podrá visitarse hasta el 19 de septiembre de 2025.

La exposición, organizada por la Coordinación de Cultura y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se desarrollará en la calle Rodríguez al 273 en la Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita de lunes a sábado, de 9 a 18 horas.

La propuesta artística se dividirá en dos ejes: “Confluencia en la Pintura”, con obras de Amelia Rovello, Eduardo José Duek, Myrta Abraham y Roberto Da Costa; y “Bitácora Interior”, una serie de trabajos de Andrea Henríquez, artista seleccionada por convocatoria. La curaduría estará a cargo de Natalia Cabrera, quien propone un recorrido visual que invita a reflexionar sobre la confluencia de estilos y experiencias en el arte contemporáneo mendocino.

Cada artista aporta una mirada personal y un recorrido único.

  • Amelia Rovello, arquitecta y especialista en acuarelas, ha participado en numerosas muestras colectivas e individuales en Mendoza y otras provincias.
  • Eduardo José Duek, arquitecto con una extensa trayectoria profesional y académica, se dedica a la pintura en acuarela desde 2010.
  • Myrta Abraham, con más de 50 años como arquitecta, ha desarrollado una prolífica obra pictórica con exposiciones en espacios culturales provinciales y privados.
  • Roberto Da Costa, ingeniero y docente, encontró en el arte fluido en acrílicos un