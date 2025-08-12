La UTN inaugura la Muestra 102 de Nuestro Espacio de Arte con destacados artistas locales

La Universidad Tecnológica Nacional abrirá el próximo miércoles 13 de agosto la Muestra Nº 102 de Nuestro Espacio de Arte, una exhibición que reunirá obras de reconocidos artistas mendocinos y que podrá visitarse con entrada gratuita.

El próximo miércoles 13 de agosto a las 20:30, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) inaugura en Mendoza la Muestra Nº 102 de Nuestro Espacio de Arte, una propuesta cultural que reúne a reconocidos creadores y creadoras de la provincia en una exhibición que podrá visitarse hasta el 19 de septiembre de 2025.

La exposición, organizada por la Coordinación de Cultura y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, se desarrollará en la calle Rodríguez al 273 en la Ciudad de Mendoza, con entrada libre y gratuita de lunes a sábado, de 9 a 18 horas.

La propuesta artística se dividirá en dos ejes: “Confluencia en la Pintura”, con obras de Amelia Rovello, Eduardo José Duek, Myrta Abraham y Roberto Da Costa; y “Bitácora Interior”, una serie de trabajos de Andrea Henríquez, artista seleccionada por convocatoria. La curaduría estará a cargo de Natalia Cabrera, quien propone un recorrido visual que invita a reflexionar sobre la confluencia de estilos y experiencias en el arte contemporáneo mendocino.

Cada artista aporta una mirada personal y un recorrido único.