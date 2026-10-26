La Universidad Maza realizó las XVIII Jornadas de Investigación y IV Jornadas de Extensión

Durante tres días, docentes, estudiantes, investigadores y otros integrantes de la comunidad educativa participaron de distintas propuestas que buscaron fortalecer el vínculo entre la investigación, la extensión universitaria y las necesidades de la comunidad.

La Universidad Juan Agustín Maza fue sede de las XVIII Jornadas de Investigación, las IV Jornadas de Extensión, bajo el lema “Ciencia y Territorio: una mirada multidisciplinar para articular el conocimiento y la comunidad”, un espacio destinado a compartir conocimientos, presentar proyectos y reflexionar sobre el impacto de la ciencia en la sociedad.

Durante tres días, docentes, estudiantes, investigadores y otros integrantes de la comunidad educativa participaron de distintas propuestas que buscaron fortalecer el vínculo entre la investigación, la extensión universitaria y las necesidades de la comunidad.

Uno de los principales ejes de las jornadas fue la importancia de generar conocimientos que puedan aplicarse en distintos sectores de la sociedad, como la minería, la vitivinicultura y la olivicultura. La propuesta apunta a impulsar el trabajo interdisciplinario y la articulación entre la universidad y otros sectores.

En este marco, también se presentó el laboratorio de inteligencia artificial, una iniciativa que busca capacitar a estudiantes, docentes, investigadores y personal de la institución en el uso responsable y ético de estas herramientas, con el objetivo de promover buenas prácticas y trasladar esos conocimientos al resto de la comunidad.

El cierre de las actividades tuvo una mirada multidisciplinaria, con la participación del área de trabajo y capacitación del Ministerio de Salud en nutrición y del Observatorio de Lucha contra el Sedentarismo, dependiente del Observatorio Olímpico Internacional. La propuesta permitió vincular la ciencia y la tecnología con la alimentación saludable y la importancia de la actividad física.

De esta manera, la Universidad Juan Agustín Maza reafirmó su compromiso con la investigación, la producción de conocimiento y el trabajo conjunto con la sociedad, promoviendo proyectos que puedan generar aportes concretos en diferentes ámbitos.