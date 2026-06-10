La Universidad Maza inauguró el Espacio Chiara Yacopini

La Universidad Juan Agustín Maza inauguró el Espacio Chiara Yacopini, un nuevo ámbito destinado a fortalecer programas de becas, acciones de desarrollo institucional y vínculos con la comunidad.

La Universidad Juan Agustín Maza sumó una nueva inauguración a su historia institucional con el Espacio Chiara Yacopini, una obra que refleja el valor de la colaboración entre el ámbito académico y el sector privado en favor de la educación.

La apertura se realizó en la sede Gran Mendoza de la casa de estudios y contó con la participación de autoridades universitarias, representantes gubernamentales, integrantes de la familia Yacopini, benefactores y miembros de la comunidad educativa.

El nuevo espacio fue posible gracias al aporte del empresario mendocino Adrián Yacopini, integrante de la Comunidad Filantrópica de la Universidad Maza. La obra lleva el nombre de su hija, Chiara Yacopini, y estará destinada a fortalecer las acciones del Programa de Desarrollo Institucional, especialmente aquellas vinculadas al crecimiento de la comunidad de benefactores y al acompañamiento de estudiantes mediante becas y oportunidades de formación.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda, destacó que la concreción de este proyecto representa mucho más que una mejora edilicia. Según expresó, se trata de una muestra concreta del compromiso que mantiene la comunidad empresarial mendocina con la educación superior y con el futuro de los jóvenes.

“El hecho de que empresarios decidan involucrarse y aportar para que estos proyectos se hagan realidad demuestra que la educación sigue siendo considerada una herramienta esencial para el desarrollo de nuestra sociedad”, señaló.

El espacio cuenta con oficinas destinadas al equipo del Programa de Desarrollo Institucional y una sala de reuniones que servirá como punto de encuentro para distintas áreas de gestión de la universidad. Desde la institución consideran que este nuevo ámbito permitirá potenciar el trabajo conjunto con organizaciones, empresas y personas comprometidas con el fortalecimiento de la educación.

Por su parte, Adrián Yacopini explicó que su decisión de colaborar surgió tras conocer el impacto que generan las acciones impulsadas por la Comunidad Filantrópica. El empresario destacó especialmente la importancia de apoyar iniciativas que permitan ampliar el acceso a la educación superior y favorecer la continuidad de los estudios universitarios.

La inauguración del Espacio Chiara Yacopini se suma a otros proyectos concretados gracias al aporte de la Comunidad Filantrópica, un espacio creado para promover la participación solidaria de empresarios y organizaciones en el desarrollo institucional de la universidad.

De esta manera, la Universidad Maza continúa fortaleciendo una red de colaboración que busca transformar el compromiso social en oportunidades reales para los estudiantes, consolidando una educación más inclusiva, accesible y vinculada con las necesidades de la comunidad mendocina.