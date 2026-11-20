La institución celebró una jornada especial en la que reconoció la trayectoria de su rector y rindió homenaje al personal por sus años de servicio y a quienes alcanzaron su jubilación.

La Universidad Juan Agustín Maza reunió a su comunidad en una ceremonia que tuvo como momento destacado la distinción a Daniel Miranda, máxima autoridad de la casa de estudios desde 2010. La celebración también puso en valor el compromiso y la dedicación de quienes han contribuido a su desarrollo institucional a lo largo de los años.

El Aula Magna Libertador de la Sede Gran Mendoza fue escenario de un encuentro que reunió a autoridades, personal y miembros de la comunidad universitaria para celebrar distintas trayectorias vinculadas con la historia de la institución. Durante la velada, el rector Daniel Miranda recibió el título de Doctor Honoris Causa, en una jornada que también incluyó reconocimientos al personal por sus años de servicio y un homenaje a los jubilados. La celebración permitió compartir recuerdos y experiencias, en un clima de agradecimiento y sentido de pertenencia.