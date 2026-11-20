La institución celebró una jornada especial en la que reconoció la trayectoria de su rector y rindió homenaje al personal por sus años de servicio y a quienes alcanzaron su jubilación.
La Universidad Juan Agustín Maza reunió a su comunidad en una ceremonia que tuvo como momento destacado la distinción a Daniel Miranda, máxima autoridad de la casa de estudios desde 2010. La celebración también puso en valor el compromiso y la dedicación de quienes han contribuido a su desarrollo institucional a lo largo de los años.
El Aula Magna Libertador de la Sede Gran Mendoza fue escenario de un encuentro que reunió a autoridades, personal y miembros de la comunidad universitaria para celebrar distintas trayectorias vinculadas con la historia de la institución. Durante la velada, el rector Daniel Miranda recibió el título de Doctor Honoris Causa, en una jornada que también incluyó reconocimientos al personal por sus años de servicio y un homenaje a los jubilados. La celebración permitió compartir recuerdos y experiencias, en un clima de agradecimiento y sentido de pertenencia.
El momento de la noche: Daniel Miranda recibe el Honoris Causa de manos de las vicerrectoras Amalia Salafia (derecha) y Mónica Torrecilla (izquierda)
La familia dijo presente: esposa, hijos y nietos acompañaron a Daniel Miranda en tan importante momento
El equipo de trabajo: el rector junto a sus más cercanos colaboradores. De izquierda a derecha: Gustavo Moyano, Amalia Salafia, Daniel Miranda, Mónica Torrecilla y Miguel Sánchez
Miranda fue acompañado por rectores y autoridades de otras casas de estudios. De izquierda a derecha: Marcelo Chamorro, Marité Gibbs, María Laura Simonassi, Daniel Miranda, Eduardo Luna y Emilio Berruti
Una vida por la academia: junto a algunos decanos de facultades. Sergio Furlán, Sabrina Bondino, Daniel Miranda, Paula Gerlo y Martín Cremades.
En contacto con la comunidad: Mario Zamorano (director de Comunicación y Marketing), Dolores Lettelier (directora de Ciencia y Técnica), Daniel Miranda y Mónica Torrecilla (vicerrectora de Investigación, Extensión y Vinculación).
Auditorio lleno: con la conducción de la reconocida Roxana Lopresti el Aula Magna de la Sede Gran Mendoza se colmó de miembros de la comunidad educativa y allegados.