La Universidad Maza celebra 66 años de historia

Fundada el 4 de mayo de 1960, fue la primera universidad privada de Mendoza y la novena en obtener reconocimiento oficial en el país.

La Universidad Maza celebra su 66° aniversario con una trayectoria marcada por la excelencia académica, la innovación y el compromiso con la comunidad.

A lo largo de más de seis décadas, la Universidad ha consolidado un modelo educativo basado en valores humanistas, la calidad formativa y el desarrollo integral de las personas. Su lema fundacional, Homo res sacra homini (“el hombre es cosa sagrada para el hombre”), continúa guiando cada una de sus acciones.

Hoy, la UMaza cuenta con siete unidades académicas, cinco sedes en la provincia (Gran Mendoza, Valle de Uco, Este, Sur y Norte), dos extensiones áulicas, más de 20 laboratorios equipados con alta tecnología, colegio secundario, campo de deportes, centro universitario de artes y oficios, y una propuesta de educación a distancia en constante expansión.

Además, mantiene una activa participación en redes institucionales, proyectos solidarios y de vinculación y convenios con universidades del mundo, generando nuevas oportunidades para estudiantes, docentes y egresados.

Actualmente, la UMaza transita su sexta etapa institucional (2024-2028), centrada en tres ejes estratégicos: Aprendizaje Transformador, Digitalización Institucional y Desarrollo Sociocomunitario Sostenible. Esta visión busca formar profesionales preparados para los desafíos del presente y del futuro, con pensamiento crítico, creatividad y sobre todo responsabilidad social.

También se destaca que la institución, a través de su rector (Prof. Méd. Daniel Miranda) preside la Red Andina de Universidades (RADU) y forma parte de la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP).

Juan Agustín Maza, legado mendocino para la Patria

La institución lleva el nombre de Juan Agustín Maza, destacado abogado y político mendocino que integró el Congreso de Tucumán y fue uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia de 1816.

Nacido en Mendoza el 4 de mayo de 1784, estudió Derecho en Chile y regresó a su provincia para ejercer su profesión. Con el inicio del proceso revolucionario tomó partido por la causa independentista y se integró al círculo cercano del General José de San Martín, acompañando los ideales emancipadores de la época.

En 1816 fue designado diputado por Mendoza ante el Congreso de Tucumán, donde participó de uno de los momentos más trascendentes de la historia argentina: la firma de la Independencia. Posteriormente, también ocupó la presidencia del Congreso, reflejando la relevancia política que tuvo en aquellos años.

Tras su actuación pública, regresó a Mendoza y continuó su labor profesional. Falleció en 1830 en la zona de El Chacay, en el sur mendocino, en un episodio trágico ligado a los conflictos políticos de la época.

Su legado permanece vigente como símbolo de compromiso cívico con la independencia, valentía y vocación de servicio, valores que inspiran el espíritu de esta casa de estudios.

La Universidad Maza celebra 66 años de historia junto a quienes la hicieron y la siguen haciendo posible. Autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, graduados y familias forman parte de una comunidad que, con compromiso y dedicación, ha dejado huella en cada etapa del camino recorrido. A todos ellos, la institución expresa su profundo agradecimiento por ser protagonistas de esta historia y por seguir construyendo, día a día, el futuro de la educación.

Fechas próximas importantes

Mayo y junio se caracterizan por ser meses con eventos relevantes para toda la comunidad educativa. A continuación se detallan: