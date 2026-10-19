La Universidad Juan Agustín Maza busca fortalecer el vínculo entre ciencia y territorio

La institución reunirá a investigadores, docentes y estudiantes en las XVIII Jornadas de Investigación y IV Jornadas de Extensión 2026, una propuesta que busca vincular la producción científica con las necesidades de la comunidad.

Con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto entre investigación y extensión, la Universidad Maza propone un espacio para intercambiar experiencias, identificar problemáticas comunes y generar nuevos proyectos interdisciplinarios. Las actividades se realizarán del 21 al 23 de octubre, de 9 a 17, en las Aulas de Posgrado y el Aula Magna de la institución.

Ciencia con anclaje territorial

El desafío de la Universidad no consiste únicamente en producir conocimiento, sino también en identificar qué problemáticas de la región requieren nuevas miradas y respuestas.

En este sentido, la Doctora Dolores Lettelier, directora del área de Ciencia y Técnica (CYT) de la UMaza, plantea la necesidad de que la Institución se consolide como un espacio para articular disciplinas, capacidades científicas y actores sociales para brindar soluciones a partir de las necesidades del entorno.

Hay mucho por hacer; entre los principales desafíos del oeste argentino se encuentran la disponibilidad y calidad del agua, la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad de los sistemas agroindustriales y vitivinícolas, la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento de los recursos regionales. También cobran relevancia las problemáticas vinculadas con la salud humana y animal, la alimentación, la prevención de enfermedades y las transformaciones sociales, económicas, jurídicas y tecnológicas.

Estas temáticas atraviesan distintas líneas de investigación que se desarrollan en la Universidad, desde las ciencias agroindustriales y de la tierra hasta las ciencias de la salud, veterinarias y ambientales, así como las sociales y humanas.

Frente a este escenario, Lettelier destaca que el aporte institucional no se limita a la generación de evidencia científica y la formación profesional. También comprende la posibilidad de vincular conocimientos y reunir a organismos científicos, gobiernos, empresas, organizaciones sociales, sectores productivos y otras universidades para elaborar diagnósticos compartidos.

‘’Por eso hablamos de una Universidad que no solamente observa o diagnostica la realidad, sino que busca convertirse de a poco en un espacio donde los problemas del territorio puedan dialogar con las capacidades científicas necesarias para abordarlo’’, sostuvo la profesional.

Crecimiento científico y nuevas agendas de investigación

La UMaza atraviesa una etapa de crecimiento y consolidación de sus capacidades científicas. En los últimos años, fortaleció su estructura institucional de investigación, amplió las convocatorias a proyectos e incrementó la participación de docentes y estudiantes. A esto se suman los mecanismos de evaluación, ética y calidad, junto con la labor de investigadores, docentes categorizados, becarios y equipos de distintas disciplinas.

Para la directora de CYT, el desafío actual es el que se ha mencionado a lo largo de la nota: integrar esas capacidades y orientar el trabajo hacia problemáticas que sean importantes para la sociedad. En esa dirección, la Universidad busca avanzar en agendas interdisciplinarias de investigación que permitan reunir a distintas unidades académicas en torno a objetivos comunes.

Un ejemplo de este camino es el desarrollo del Instituto Argentino de Veterinaria, Ambiente y Salud (IAVAS), concebido desde una perspectiva que vincula producción animal, ambiente, salud pública y salud animal. Una iniciativa que, además de vincularse con organismos del sistema científico y tecnológico, contribuye a responder necesidades concretas de Mendoza y del oeste argentino.

La construcción de una agenda científica vinculada con el entorno requiere, además, sostener el diálogo con quienes conocen de cerca las problemáticas de cada comunidad. Incorporar esas experiencias y perspectivas permite ampliar las preguntas de investigación, reconocer necesidades que no siempre son visibles desde el ámbito académico y orientar el conocimiento hacia cuestiones relevantes para el desarrollo regional.

Escuchar, conectar y construir

El próximo objetivo institucional es profundizar la articulación entre investigación, extensión, docencia y vinculación. La propuesta es avanzar hacia un circuito de trabajo en el que las necesidades del territorio originen preguntas de investigación, convoquen a distintas disciplinas y den lugar a respuestas que puedan evaluarse y generar nuevos interrogantes. Para alcanzar esa dinámica, Lettelier identifica tres capacidades fundamentales: escuchar las demandas sociales, conectarlas con los recursos científicos y tecnológicos disponibles y construir respuestas junto con organismos públicos, empresas, organizaciones sociales, comunidades y otras instituciones. En ese marco, las XVIII Jornadas de Investigación y IV Jornadas de Extensión 2026 forman parte del plan para fortalecer el trabajo colaborativo.

‘’Las Jornadas de Investigación y Extensión que estamos organizando son parte de esta estrategia. Por eso fueron pensadas desde tres momentos: inspirar, capacitar y conectar. Inspirarnos con experiencias y perspectivas que amplíen nuestras preguntas; capacitarnos para contar con mejores herramientas para investigar, transferir y vincularnos; y conectarnos para que personas e instituciones que poseen capacidades complementarias puedan encontrarse y generar nuevos proyectos.’’

Dentro de este esquema, los talleres adquieren especial relevancia porque buscan promover el intercambio y la elaboración de propuestas conjuntas, más allá de la presentación de resultados y experiencias previas. El objetivo es identificar nuevas posibilidades de trabajo desde una perspectiva interdisciplinaria.

Así, la Universidad Maza sigue trabajando para posicionarse como un nodo científico y tecnológico vinculado con su entorno, capaz de poner el conocimiento en circulación, integrar capacidades y contribuir al abordaje de problemáticas concretas. El desafío es que la producción científica no se mida solamente por sus resultados académicos, sino también por su aporte al desarrollo social, ambiental, sanitario y productivo de la comunidad.