La Universidad Champagnat presenta los proyectos finales de Diseño Gráfico en el Le Parc

La Facultad de Informática y Diseño de la Universidad Champagnat realizará la presentación de los proyectos finales de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico – Mención Identidad, una instancia que marca el cierre de su formación académica y el inicio de su trayectoria profesional.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 8 de octubre a las 16 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y estará abierto al público. Será una oportunidad para conocer las propuestas creativas y los desarrollos visuales que los alumnos han elaborado como parte de su trabajo final de carrera.

Desde la Facultad destacaron que el evento busca celebrar el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los futuros licenciados, cuyos proyectos reflejan la excelencia académica y profesional de la universidad.

“Creemos que la presencia del público es fundamental para acompañar y valorizar este logro, que representa también un legado importante para nuestra comunidad académica”, señalaron desde la organización.

La muestra reunirá propuestas de identidad visual, comunicación institucional y diseño estratégico, que integran las distintas áreas del diseño gráfico contemporáneo. Además, servirá como vitrina del talento local y punto de encuentro entre estudiantes, docentes, profesionales y público interesado en el diseño y la comunicación visual.

El evento será también un espacio de celebración y reconocimiento para quienes culminan su recorrido universitario y comienzan nuevas etapas en sus carreras profesionales.

Presentación de proyectos finales – Licenciatura en Diseño Gráfico (Mención Identidad)