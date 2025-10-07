La Universidad Champagnat presenta los proyectos finales de Diseño Gráfico en el Le Parc

La Universidad Champagnat presenta los proyectos finales de Diseño Gráfico en el Le Parc

Este evento celebra el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad Champagnat, quienes reflejan excelencia académica y profesional en cada uno de sus trabajos

La Facultad de Informática y Diseño de la Universidad Champagnat realizará la presentación de los proyectos finales de los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Gráfico – Mención Identidad, una instancia que marca el cierre de su formación académica y el inicio de su trayectoria profesional.

El encuentro tendrá lugar el miércoles 8 de octubre a las 16 horas en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y estará abierto al público. Será una oportunidad para conocer las propuestas creativas y los desarrollos visuales que los alumnos han elaborado como parte de su trabajo final de carrera.

Desde la Facultad destacaron que el evento busca celebrar el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de los futuros licenciados, cuyos proyectos reflejan la excelencia académica y profesional de la universidad.

“Creemos que la presencia del público es fundamental para acompañar y valorizar este logro, que representa también un legado importante para nuestra comunidad académica”, señalaron desde la organización.

La muestra reunirá propuestas de identidad visual, comunicación institucional y diseño estratégico, que integran las distintas áreas del diseño gráfico contemporáneo. Además, servirá como vitrina del talento local y punto de encuentro entre estudiantes, docentes, profesionales y público interesado en el diseño y la comunicación visual.

El evento será también un espacio de celebración y reconocimiento para quienes culminan su recorrido universitario y comienzan nuevas etapas en sus carreras profesionales.

Presentación de proyectos finales – Licenciatura en Diseño Gráfico (Mención Identidad)

  • Fecha: miércoles 8 de octubre

  • Hora: 16:00

  • Lugar: Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz, Guaymallén)

  • Organiza: Facultad de Informática y Diseño – Universidad Champagnat

  • Entrada: libre y gratuita