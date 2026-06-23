La Universidad Champagnat alerta sobre el aumento de los ciberdelitos en Mendoza

Las estafas virtuales se convirtieron en una de las amenazas más frecuentes de la era digital. Con ese escenario como punto de partida, la Universidad Champagnat presentó los resultados de un estudio sobre ciberdelitos realizado en la Ciudad de Mendoza junto a la Universidad FASTA.

La investigación permitió conocer cómo perciben los ciudadanos esta problemática y cuáles son las principales amenazas que enfrentan en el entorno digital. Los resultados muestran que el temor a sufrir una estafa o fraude online está presente en gran parte de la población.

Según los datos relevados, cerca del 70% de las personas encuestadas manifestó sentir preocupación al utilizar redes sociales, realizar compras por internet o compartir información personal a través de plataformas digitales. Además, la mitad de los consultados aseguró haber sido víctima de algún tipo de ciberdelito.

Desde la organización del estudio señalaron que uno de los principales desafíos es trabajar sobre la educación digital y la generación de hábitos de protección. Aseguran que muchas veces los delitos informáticos no ocurren por fallas tecnológicas, sino por el desconocimiento de las herramientas y mecanismos utilizados por los estafadores.

A partir de los resultados obtenidos, la Universidad Champagnat busca impulsar nuevas iniciativas vinculadas a la ciberprotección, generar información periódica sobre la temática y promover conductas seguras en el uso de plataformas digitales. El desafío, aseguran, no pasa solamente por desarrollar más tecnología, sino por aprender a utilizarla de manera responsable y segura.