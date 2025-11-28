La Universidad Champagnat abre el diálogo sobre el impacto de blockchain en la nueva economía  

El objetivo central fue generar un diálogo intelectual para comprender cómo los protocolos blockchain pueden aplicarse a la gobernanza moderna.

La Universidad Champagnat convocó a destacados referentes nacionales e internacionales para analizar cómo la tecnología blockchain puede transformar los sistemas de gobernanza y abrir nuevas oportunidades en distintos ámbitos institucionales.

“El protocolo blockchain brinda seguridad como principio fundamental, pero además permite escalabilidad. Desde Polkadot lo entendemos como una infraestructura tecnológica aplicable a países, provincias y cualquier institución que deba velar por el bien común”, destacaron.

El evento buscó no solo transmitir conocimientos técnicos sino también invitar a repensar estructuras tradicionales. Los ponentes insistieron en que adoptar estas tecnologías plantearse nuevas preguntas y revisar los mecanismos con los que se administran procesos públicos y privados.

“Necesitamos empezar a cuestionarnos cómo podemos administrarnos a partir de la utilización de tecnología en toda nuestra vida. No hay que tenerle miedo: hay que aprender, entenderla y mejorarla”, señalaron.

Para los especialistas, la región se encuentra en un punto de partida clave para impulsar la innovación necesaria en el marco de la nueva economía digital. Tecnologías como blockchain, afirmaron, pueden ofrecer soluciones prácticas tanto para la gestión de negocios como para procesos institucionales, siempre con la premisa de contribuir al bienestar común.