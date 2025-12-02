La Reserva Natural Villavicencio cumplió 25 años de conservación

La reserva se consolidó como un espacio clave para la investigación científica, la educación ambiental y el turismo responsable, siendo hogar de numerosas especies de flora y fauna autóctona.

La Reserva Natural Villavicencio celebró sus 25 años de existencia con un evento especial realizado en el histórico Hotel Villavicencio, un ícono del patrimonio mendocino ubicado en plena montaña. La jornada realizada el jueves 27 de noviembre, reunió a autoridades provinciales, representantes de empresas, organizaciones, ambientalistas, guardaparques, profesionales del sector turístico y prensa.

Durante la celebración, se destacaron los avances logrados en materia de conservación ambiental, protección de la biodiversidad y manejo sustentable del área. La reserva se consolidó como un espacio clave para la investigación científica, la educación ambiental y el turismo responsable, siendo hogar de numerosas especies de flora y fauna autóctona, entre ellas el puma, el guanaco y diversas aves andinas.

El encuentro incluyó reconocimientos a quienes formaron parte del proyecto a lo largo de estos años, palabras alusivas y un brindis conmemorativo. El aniversario no solo sirvió para repasar el camino recorrido, sino también para renovar el compromiso con la preservación de uno de los entornos naturales más emblemáticos de Mendoza.

Villavicencio continúa posicionándose como un ejemplo de gestión ambiental, donde la historia, la naturaleza y la conciencia ecológica se combinan en un entorno único que forma parte de la identidad provincial.

A 25 años de su creación, la Reserva Natural Villavicencio se proyecta hacia el futuro con nuevos desafíos vinculados al cambio climático, la protección de especies y el fortalecimiento de la educación ambiental.

El objetivo es seguir ampliando las acciones de conservación y concientización, involucrando a la comunidad y a las nuevas generaciones en el cuidado del entorno, para que este espacio emblemático siga siendo un símbolo de preservación y orgullo para Mendoza.