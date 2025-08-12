La RADU celebró sus 20 años con un emotivo acto central en Mendoza  

El encuentro se realizó el martes 5 de agosto en la Universidad del Aconcagua. La RADU celebró dos décadas de integración académica y científica entre instituciones.

Con un emotivo acto realizado el martes 5 de agosto en la Universidad del Aconcagua, la Red Andina de Universidades (RADU) celebró dos décadas de integración académica y científica entre instituciones. El encuentro reunió a autoridades, docentes, estudiantes y referentes del ámbito educativo regional, quienes destacaron el crecimiento sostenido y el espíritu colaborativo que caracteriza a la red.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje al Osvaldo Caballero, quien lideró la RADU durante 18 años y fue reconocido por su compromiso con el desarrollo de la educación superior en la región andina. Su gestión fue clave para consolidar la red como un espacio de trabajo conjunto en investigación, formación y extensión universitaria.

Durante el acto, el actual presidente de la RADU, Daniel Miranda, hizo un repaso de los logros alcanzados en los últimos años. Destacó especialmente la implementación de cursos y seminarios conjuntos, la movilidad estudiantil y docente, así como los avances en internacionalización e innovación curricular. “Estos dos años de gestión han sido muy productivos. Trabajamos intensamente en todas las dimensiones del plan estratégico”, expresó el rector.

Además, Miranda subrayó los desafíos que aún tiene por delante la Red: fortalecer la cooperación en investigación, fomentar posgrados compartidos, incorporar nuevas universidades y promover el deporte, la recreación y la extensión comunitaria como pilares de una educación integral.

La conmemoración por los 20 años de la RADU no solo fue un momento de balance, sino también una reafirmación del compromiso con la integración regional a través del conocimiento y la colaboración.