La poesía volvió a levantar su voz por la paz

En el marco de la Feria del Libro 2025, se presentó la antología “Cien Poetas por la Paz. Sí a la Paz”, una obra colectiva que reúne a autores y autoras comprometidos con la construcción de un mundo más justo y empático.

El proyecto busca, a través de la palabra poética, despertar conciencia sobre el valor de la paz como pilar de la convivencia social.

El encuentro culminó con un mensaje esperanzador que invitó a seguir trabajando juntos para que la paz deje de ser un ideal y se convierta en una realidad cotidiana.

Cien Poetas por la Paz reafirma su compromiso con la concordia y el entendimiento, donde toma a la poesía como una poderosa herramienta de unión y esperanza.