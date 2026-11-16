La Peñaza cambia de fecha y de escenario: la gran fiesta solidaria de la Universidad Maza se realizará en la Nave Cultural

El encuentro folclórico se reprogramó para el sábado 28 de noviembre, a las 19, en la Sala 1 de la Nave Cultural. Se mantienen los artistas, los bailes, la propuesta gastronómica y los valores de las entradas. Todo lo recaudado será destinado al Fondo de Becas de la Universidad Maza.

La Universidad Maza anuncia una nueva fecha y sede para la Peñaza Solidaria, el encuentro que invita a disfrutar de la música, las danzas y las tradiciones argentinas, mientras se colabora con una causa que transforma oportunidades: el Fondo de Becas de la institución.

Debido al pronóstico de lluvias previsto para el sábado 14 de noviembre y teniendo en cuenta que el patio de la Universidad Maza es un espacio abierto, se decidió reprogramar el evento para el sábado 28 de noviembre, a las 19, en la Sala 1 de la Nave Cultural, en la Ciudad de Mendoza.

El cambio de escenario permitirá disfrutar de la Peñaza en un espacio totalmente cubierto, garantizando que la fiesta pueda realizarse con independencia de las condiciones climáticas.

La propuesta artística se mantiene sin modificaciones. El público podrá disfrutar de las presentaciones de Juan Matías Arnulphi, Thierra y La Rienda, junto con dos agrupaciones de bailes folclóricos que llenarán de música, danza y tradición la jornada.

También continuará la propuesta gastronómica, con foodtrucks, sorteos y distintas sorpresas para compartir una noche de encuentro y celebración.

Entradas y valores

Los valores de las entradas se mantienen:

Entrada anticipada online: $7.700 (a través de EntradaWeb)

Entrada en taquilla el día del evento: $9.900

La invitación está abierta a toda la comunidad mendocina para sumarse a esta celebración de la identidad y la cultura popular argentina.

La cita es el sábado 28 de noviembre, a las 19, en la Sala 1 de la Nave Cultural. Esta vez, ¡la fiesta está asegurada, llueva o no!

Peñaza solidaria

Una peña que nos encuentra. Una comunidad que se compromete.

Entradas: EntradaWeb (https://www.entradaweb.com.ar/evento/6afb5350/step/1).