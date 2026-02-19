La pasión y el drama llegaron a Mendoza con el Avant Premiere de Cumbres Borrascosas

El romance, la intensidad y el misterio invadieron la pantalla de Cinemacenter con el Avant Premiere de Cumbres Borrascosas en La Barraca Mall, donde el público vivió una velada cargada de emoción y expectativa.

Desde temprano, ganadores del sorteo de entradas de elnueve.com y fanáticos del clásico romántico comenzaron a acercarse al shopping para ser parte de una función especial que prometía transportar a los espectadores a los intensos paisajes de Yorkshire y a la tormentosa historia de amor entre Catherine y Heathcliff que en esta nueva versión fueron protagonizados por los exitosos actores Margot Robbie y Jacob Elordi.

Luces tenues, el clásico aroma a pochoclo y el murmullo expectante del público crearon el clima perfecto para una noche distinta. Parejas, grupos de amigas y amantes de la literatura se dieron cita para redescubrir esta historia que, generación tras generación, sigue conquistando corazones.

Minutos antes de la proyección, no faltaron las selfies frente al banner promocional y las opiniones sobre las distintas versiones cinematográficas que tuvo la novela de Emily Brontë. Para muchos, era la oportunidad ideal de revivir un clásico en pantalla grande; para otros, el primer encuentro con una de las historias más intensas de la literatura universal.

La sala, colmada, respondió con suspiros y silencios atentos a cada escena, confirmando que el drama romántico sigue teniendo un lugar privilegiado en el corazón del público mendocino.

Una vez más, Cinemacenter La Barraca se convirtió en escenario de una noche especial, donde el cine fue excusa para encontrarse, emocionarse y dejarse llevar por una historia que, como las buenas tormentas, deja huella mucho después de que pasan los créditos.