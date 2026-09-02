La pasión como motor de nuestras vidas: un nuevo encuentro de Líderes con Sentido 

Se realizó un nuevo encuentro de “Líderes con Sentido”, que convocó a empresarios y emprendedores mendocinos para compartir experiencias y generar nuevos vínculos.

En la previa del Congreso de la Felicidad , se realizó un nuevo encuentro de “Líderes con Sentido”, que convocó a empresarios y emprendedores mendocinos para compartir experiencias y generar nuevos vínculos.

La propuesta tuvo como eje la pasión y su importancia a la hora de desarrollar proyectos, sostener desafíos y encontrar motivación en el camino profesional. A través de distintas actividades, los participantes fueron invitados a reflexionar sobre aquello que los impulsa y les da sentido a sus iniciativas.

Uno de los conceptos que atravesó la noche fue la importancia de volver a conectar con lo cotidiano. Muchas veces, aquello que genera entusiasmo no se encuentra en grandes acontecimientos, sino en pequeños momentos, intereses y experiencias que forman parte de la vida diaria.

El encuentro también destacó el valor de crear espacios de intercambio entre personas de diferentes sectores, entendiendo que la colaboración y las conexiones pueden abrir nuevas oportunidades.

Con este nuevo encuentro, “Líderes con Sentido” volvió a proponer una mirada diferente sobre el liderazgo, poniendo en el centro a las personas, sus motivaciones y la manera en que estas pueden convertirse en el impulso para nuevos proyectos.