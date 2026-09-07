La Natural Race se prepara para una nueva edición

La Natural Race vuelve el 27 de septiembre con una nueva edición que incorpora una distancia de 60 kilómetros y circuitos por algunos de los paisajes más destacados de la montaña mendocina. La competencia espera reunir entre 2.700 y 3.000 corredores de distintos puntos del país y busca consolidarse como un evento clave para el turismo deportivo en Mendoza.

La Natural Race tendrá una nueva edición con varias novedades y el propósito de seguir posicionándose como una de las competencias de trail running más convocantes de Mendoza y del oeste argentino.

La competencia se llevará a cabo el 27 de septiembre y sumará este año una nueva distancia de 60 kilómetros, que se incorpora a las opciones de 7, 12, 15, 21 y 42 kilómetros. Para los recorridos de 42 y 60 kilómetros, la largada será en la zona norte del dique Potrerillos, uno de los paisajes más representativos de la provincia.

El trazado permitirá además recorrer distintos lugares destacados de la montaña mendocina, uniendo el desafío deportivo con la oportunidad de conocer paisajes que todavía resultan desconocidos para muchos mendocinos.

Desde la organización señalaron que la competencia mantiene un crecimiento sostenido y proyectan una participación de entre 2.700 y 3.000 corredores. La convocatoria reúne a participantes provenientes de diferentes puntos del país.

La iniciativa también apunta a potenciar a Mendoza como destino de turismo deportivo, favoreciendo la actividad en rubros como hotelería, gastronomía, transporte y otros servicios relacionados con la llegada de visitantes.

El retiro de kits tendrá lugar el sábado previo a la carrera en la Nave Cultural, mientras que las inscripciones permanecen abiertas a través de los canales oficiales de Natural Race.

Con la incorporación de una nueva distancia y circuitos que destacan los paisajes de la montaña mendocina, la competencia vuelve a reunir deporte, naturaleza y turismo.