La Cámara de Diputados reconoció al programa mendocino Con Vos por su aporte comunicacional

La Honorable Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés al programa audiovisual, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la comunicación, el arte y la cultura local.

La Honorable Cámara de Diputados de Mendoza declaró de interés al programa audiovisual Con Vos, en reconocimiento a su trayectoria y a su aporte a la comunicación, el arte y la cultura local. La distinción pone en valor el trabajo sostenido que el ciclo viene desarrollando desde hace tres años, con un fuerte compromiso con los artistas mendocinos.

La conductora del programa, Lali Carubín, expresó su emoción por el reconocimiento y destacó el significado profundo que tiene para el equipo. “Siempre fue para darle un empuje a todo lo que tenga que ver con el arte, la cultura y la música en Mendoza, a nuestros artistas, a quienes muchas veces les cuesta llegar a este tipo de visibilización”, señaló.

Además contó que tomó verdadera dimensión del alcance del programa cuando el reconocimiento empezó a llegar desde la gente y desde los propios artistas. “Nos paraban en la calle o nos llamaban por teléfono para decirnos que querían participar. Ahí sentimos que algo estaba pasando”, relató.

También destacó la emoción que genera en los invitados saber que el programa llega a distintos lugares y a sus propias familias, una señal clara de que Con Vos había empezado a crecer y a circular más allá de la pantalla.

Con Vos se caracteriza por un formato íntimo, centrado en el mundo interior de los artistas. “Es un encuentro muy personal, casi psicológico. No importa tanto lo que esté pasando en ese momento con el artista, sino lo que tiene por dentro, su energía y su recorrido”.

Con este reconocimiento legislativo, Con Vos reafirma su lugar como un espacio que apuesta a la escucha, la cercanía y la visibilización del talento mendocino.