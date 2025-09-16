JC Lorenzo presentó la Ford Experience con pruebas Off-Road en la montaña  

JC Lorenzo organizó la Ford Experience Ranger & Maverick Edition, una jornada dedicada al test drive de las pick-ups más representativas de la marca.

Durante el evento, los asistentes pudieron ponerse al volante de los modelos Ranger y Maverick en condiciones de conducción Off-Road, guiados por pilotos especializados. La propuesta no solo permitió conocer las capacidades técnicas de los vehículos, sino también experimentar su desempeño en escenarios exigentes.

La actividad formó parte de una estrategia de JC Lorenzo que busca fortalecer el vínculo con los clientes a través de experiencias inmersivas, en entornos controlados y con acompañamiento profesional.