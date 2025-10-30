Increíble pero real: el mismo jugador ganó dos pozos millonarios en una hora en el Casino del Tótem

El mismo jugador ganó dos pozos millonarios consecutivos en las máquinas Bashiba: Primero, un premio d más de $8.000.000 y, apenas una hora después, otro de más de $18.000.000, con una apuesta de $1.760.

La suerte parece haber elegido una dirección definitiva: el Este de Mendoza. Apenas una semana después de que el Casino del Tótem entregara un récord histórico de $22 millones, la fortuna volvió a estallar… ¡pero esta vez por partida doble!

En una noche que ya es leyenda, el mismo jugador ganó dos pozos millonarios consecutivos en las máquinas Bashiba: Primero, un premio de más de $8.000.000 y, apenas una hora después, otro de más de $18.000.000, con una apuesta de $1.760 en la máquina Nº1085.

“Nunca habíamos visto algo así. Dos pozos millonarios en una hora, con el mismo jugador… es algo verdaderamente histórico. Luca$ está regalado, y esto nos confirma que la fortuna vive definitivamente en el Este”, destacaron desde Tótem.

Este doble golpe de suerte vuelve a poner al Casino de Mendoza – Sala Este, ubicado en el complejo Tótem Boulevard, en el centro de todas las miradas: tres premios millonarios en menos de diez días, sumando más de $48 millones entregados.

Premios: +$8.000.000 y +$18.000.000

Juego: Bashiba – Zitro

Apuesta: $1.760

Máquina: Nº1085

El fenómeno Luca$ – El Gato de la Fortuna – sigue arrasando con su buena energía y confirmando que la suerte se mudó definitivamente al Este.

En Tótem, todo puede pasar… y a veces pasa dos veces seguidas.