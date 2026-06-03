Inauguraron Circuito Pinar del Este el nuevo espacio comercial en Guaymallén

Durante la apertura destacaron que se trata del cuarto espacio comercial impulsado por Kristich Desarrollos, en el marco de una estrategia de reinversión y expansión que continuará en los próximos años.

Con una propuesta que combina comercio, servicios y espacios pensados para el disfrute de los visitantes, quedó inaugurado el Circuito Pinar del Este, un nuevo desarrollo comercial que busca consolidarse como un punto de encuentro para vecinos y consumidores de la zona.

Durante la apertura destacaron que se trata del cuarto espacio comercial impulsado por Kristich Desarrollos, en el marco de una estrategia de reinversión y expansión que continuará en los próximos años.

“Por suerte es la inauguración de nuestro cuarto espacio comercial”, señalaron desde la firma, al tiempo que remarcaron que cada nuevo desarrollo responde a una serie de características que consideran fundamentales: seguridad, estacionamiento, estética y el acompañamiento de marcas reconocidas.

El nuevo circuito reúne a diversas empresas y propuestas comerciales que buscan ofrecer experiencias integrales a los visitantes. En ese sentido, destacaron el respaldo de firmas que ya forman parte de otros desarrollos de la compañía y la incorporación de nuevas marcas que se suman al proyecto.

Desde la empresa indicaron además que el concepto comercial apunta principalmente a la compra de cercanía, con locales y servicios específicos que responden a las necesidades cotidianas de los vecinos. Según señalaron, el formato ya existía en el mercado, pero buscaron darle una impronta diferente, profesionalizando la propuesta y generando una identidad común entre los distintos espacios.