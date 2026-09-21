Harry Potter Sinfónico: la magia de las ocho películas vuelve a sonar en Mendoza

La Orquesta Barroca de Mendoza presentará el viernes 25 de septiembre su última función de 2026, con un recorrido por las bandas sonoras de toda la saga. Será a las 21 en el Cine Teatro Plaza.

La magia del universo de Harry Potter volverá a sonar en Mendoza con una propuesta para disfrutar de las bandas sonoras de las ocho películas de la saga. La Orquesta Barroca de Mendoza, bajo la dirección del maestro Hugo Mariano Peralta, presentará Harry Potter Sinfónico – La Saga Completa el próximo viernes 25 de septiembre a las 21.

El concierto se realizará en el Cine Teatro Plaza, ubicado en Colón 27 de Godoy Cruz, y las entradas ya están disponibles a través de Entradaweb.

La función será, a pedido del público, la última presentación de Harry Potter Sinfónico durante 2026. El espectáculo propone un recorrido por algunas de las composiciones más reconocidas de las ocho películas, interpretadas en vivo por la orquesta y acompañadas por una producción audiovisual con proyección de videos.

La música de toda la saga

El concierto reúne obras de John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat, compositores que estuvieron a cargo de las bandas sonoras de las distintas películas y que contribuyeron a construir la identidad musical del universo creado por J.K. Rowling.

La combinación de música sinfónica en vivo y recursos audiovisuales busca recrear la magia, la emoción y la aventura que caracterizan a la saga, en una experiencia pensada para seguidores de todas las edades.

Una propuesta sinfónica diferente

Bajo la dirección de Hugo Mariano Peralta, la Orquesta Barroca de Mendoza desarrolla una propuesta que combina el repertorio clásico con formatos innovadores y conciertos temáticos.

A lo largo de los últimos años, la agrupación presentó espectáculos inspirados en universos como Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Studio Ghibli y Game of Thrones, entre otros.

La función de Harry Potter Sinfónico – La Saga Completa será el viernes 25 de septiembre a las 21 en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz y marcará el cierre de esta propuesta durante 2026.