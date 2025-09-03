Guaymallén lanza su nuevo Polo Educativo: una alianza para crecer

Guaymallén presentó oficialmente su nuevo Polo Educativo, una iniciativa conjunta entre el municipio y prestigiosas instituciones académicas. El proyecto busca articular la formación en todos los niveles, vincularla con el sector productivo y fortalecer la matriz económica local a través del conocimiento.

En un acto que reunió a autoridades municipales y representantes de distintas casas educativas del departamento, se firmó ayer el convenio para la creación del Polo Educativo de Guaymallén. El evento tuvo lugar en la Universidad Juan Agustín Maza, con la presencia del intendente Marcos Calvente, el rector Daniel Miranda (Universidad Maza), y Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

Una apuesta a la formación como motor del futuro

El nuevo Polo Educativo engloba a cinco instituciones: la Universidad Maza, la Fundación Tomás Alva Edison, el Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, el IES 9-015 Valle de Uco y la Municipalidad de Guaymallén. Unidos, buscarán apuntalar la educación en todos los niveles: desde inicial hasta universitario en entornos tanto estatales como privados.

Daniel Miranda señaló que este espacio “puede ser presencial, virtual o mixto”, y consideró que Guaymallén como el departamento más poblado de Mendoza presenta una diversidad que exige una respuesta educativa innovadora. La alianza se erige así como un “ecosistema” de cooperación entre instituciones, empresas y comunidad con miras a fortalecer la matriz productiva local.

Para el intendente Calvente esta iniciativa “adapta la oferta académica a las demandas reales del sector productivo”, señalando que Guaymallén es el segundo polo económico de la provincia, especialmente dinámico en lo comercial e industrial con fuerte presencia metalmecánica y necesidad de mano de obra calificada.

Graciela Bertancud remarcó que el departamento crece “en infraestructura empresarial e institucional”, lo que lo convierte en el momento ideal para reforzar la oferta formativa. “Tenemos que proporcionarles el espacio de aprendizaje”.

El programa se estructura en torno a cinco ejes centrales:

Promover la oferta académica del departamento y la infraestructura existente en todos los niveles educativos.

Colaborar con autoridades en la creación de políticas educativas de calidad vinculadas a las necesidades de la comunidad y empresas.

Organizar eventos educativos y culturales: congresos, conferencias, ferias, jornadas y seminarios.

Ofrecer capacitación y micro-credenciales como cursos específicos orientados a mejorar capacidades concretas.

Fortalecer la articulación entre actores locales, con la mira puesta en una comunidad educativa cohesiva y puesta al servicio del desarrollo regional.

Con este Polo Educativo, Guaymallén refuerza su apuesta por un futuro con trayectoria y oportunidades, donde la educación, en todas sus formas, asume un rol clave para potenciar el crecimiento.