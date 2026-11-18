El grupo empresarial inauguró Hyundai Lorenzo en Godoy Cruz, donde ofrecerá toda la gama de vehículos de la marca surcoreana, servicio técnico especializado y repuestos originales. Con esta incorporación, amplía su portafolio y fortalece su presencia en el mercado automotor de Cuyo.

Grupo Lorenzo dio un nuevo paso en su plan de expansión regional con la incorporación de Hyundai Motor Argentina a su red de concesionarios oficiales. La nueva operación, denominada Hyundai Lorenzo, está ubicada en avenida San Martín Sur 319, en Godoy Cruz.

Con esta apertura, el grupo automotor amplía su oferta de marcas en Mendoza y suma una automotriz de reconocimiento internacional a su estructura comercial y de servicios.

La nueva concesionaria contará con un salón de ventas donde se comercializará toda la gama de vehículos Hyundai disponible en el país. Además, ofrecerá servicio de posventa, talleres especializados y provisión de repuestos originales.

Desde Hyundai Motor Argentina destacaron la importancia de esta alianza para fortalecer su presencia en la provincia y en la región.

“Para Hyundai, asociarse con Grupo Lorenzo representa un paso importante en el desarrollo de nuestra presencia en Mendoza y en toda la región. Encontramos en el Grupo un socio con experiencia, estructura y un fuerte conocimiento del mercado local, que nos permite proyectar una nueva etapa de crecimiento y cercanía con nuestros clientes”, afirmó Santiago Rodríguez, gerente comercial y de Producto de la automotriz.

Qué modelos de Hyundai se podrán comprar en Mendoza

En su nuevo concesionario de Godoy Cruz, Grupo Lorenzo comercializará el line-up completo de Hyundai en Argentina, con opciones para distintos perfiles de usuarios y familias.

La oferta estará integrada por los siguientes modelos:

Compactos: HB20 y HB20S.

HB20 y HB20S. SUV y modelos híbridos: Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe.

Nueva Creta, Nueva Tucson, Tucson Híbrida y Santa Fe. Utilitarios y vehículos para pasajeros: Staria.

La propuesta combina distintas alternativas de movilidad, con opciones que incorporan tecnología, seguridad y eficiencia.

Hyundai: más de 30 años de trayectoria en Argentina

Hyundai cuenta con más de tres décadas de presencia en el mercado argentino y una estructura de posventa destinada a acompañar a sus clientes durante toda la vida útil de sus vehículos.

Uno de los pilares de esta red es el Centro de Repuestos Hyundai, ubicado en El Talar de Pacheco, Buenos Aires, que funciona desde 2001. Cuenta con una superficie de 2.400 metros cuadrados y un stock superior a las 150.000 piezas para abastecer a los distintos modelos comercializados en el país.

Según informó la compañía, el centro tiene un índice de efectividad del 92% y permite realizar entregas de repuestos en plazos de entre 24 y 72 horas.

Este respaldo se complementa con una red de servicios oficiales en distintas provincias, incluida Mendoza, además de programas de mantenimiento y atención al cliente.

A nivel internacional, Hyundai Motor Company se posiciona entre los principales fabricantes de automóviles del mundo. En 2025 alcanzó una valoración de marca de 24.600 millones de dólares y ocupó el puesto 30 del ranking Interbrand Best Global Brands, con 16 años consecutivos de crecimiento en su valor de marca.

Grupo Lorenzo amplía su presencia en el mercado automotor

Grupo Lorenzo cuenta con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino y se consolidó como uno de los principales grupos de comercialización de vehículos de la región de Cuyo.

Su operación incluye la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y distintas soluciones de movilidad.

Actualmente dispone de 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones.

Su portafolio reúne concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, Leapmotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC y Hyundai, además de Voge en el segmento de motos.

También cuenta con Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica; Autoferia, dedicado a la comercialización de vehículos usados, y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis.

Con la incorporación de Hyundai, la compañía busca seguir ampliando su presencia en Cuyo y fortalecer su propuesta comercial y de servicios para los clientes de la región.

Sobre Hyundai Motor Argentina

Hyundai Motor Argentina S.A. cuenta con 28 concesionarios y 38 talleres autorizados distribuidos en todo el país.

Su sede principal está ubicada en Panamericana y San Lorenzo, en Olivos, provincia de Buenos Aires. Además, dispone de un centro de distribución de repuestos Hyundai-Mobis, con venta al público, sobre la ruta 197 y Panamericana.

Para conocer más sobre la marca y sus productos se puede ingresar a www.hyundai.com.ar.