Grupo Lorenzo presentó JAC Motors y sumó una nueva marca al mercado automotor de Cuyo

Grupo Lorenzo encabezó la llegada de JAC Motors a la región de Cuyo con un evento de presentación que marcó el inicio oficial de la automotriz china en el mercado regional.

Grupo Lorenzo presentó la llegada de JAC a Mendoza. El evento permitió mostrar el respaldo y la experiencia de la empresa en la comercialización de vehículos, consolidando su rol como referente del sector automotor en Cuyo. A través de esta alianza, JAC Motors inicia su camino en la región con una propuesta orientada a ampliar la oferta disponible para los consumidores.

Durante la jornada se exhibió la gama de modelos que la marca ofrecerá en Mendoza, caracterizada por una combinación de diseño, tecnología y eficiencia, junto a una competitiva relación precio–producto. Entre los vehículos presentados se destacaron los modelos EV30X, JS2, JS4, JS6 y JS8, pensados para distintos usos, desde la movilidad urbana hasta el trabajo, con atención a la demanda creciente de opciones eléctricas.

En una primera etapa, la comercialización de las unidades JAC se realizará a través de Autoferia, mientras avanza la apertura del showroom exclusivo de la marca. El nuevo espacio estará ubicado en el Circuito Strip Center Guaymallén, donde Grupo Lorenzo concentrará tres locales comerciales: uno destinado a JAC, otro a Shineray y JMC, y una nueva sucursal de Autoferia.

El complejo contará además con un sector de posventa especializada, con servicio técnico oficial, repuestos originales y atención personalizada.

Con esta incorporación, Grupo Lorenzo amplía la oferta automotriz en la región de Cuyo y refuerza su presencia en el mercado, acompañando la llegada de nuevas propuestas vinculadas a la innovación, la tecnología y las formas de movilidad que ganan protagonismo.