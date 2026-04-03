Viernes despejado y con buen tiempo: cuándo baja la temperatura y vuelven las lluvias

Tras un Viernes Santo con buen tiempo en Mendoza, el ingreso de un frente frío provocará un fuerte descenso de temperatura, más nubosidad y la probabilidad de lluvias durante el fin de semana.

El pronóstico del tiempo en Mendoza anticipa un Viernes Santo con condiciones estables y agradables, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, el panorama cambiará durante el fin de semana con el ingreso de un frente frío que provocará un descenso de temperatura, aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias en distintas zonas de la provincia.

Para este viernes 3 de abril, se espera una jornada con buen tiempo en Mendoza, cielo entre parcialmente nublado y temperaturas templadas. La temperatura máxima rondará entre los 26 y 28 grados, mientras que la mínima se ubicará entre los 15 y 17 grados.

Durante el día, se prevé la presencia de viento del sur que comenzará a sentirse desde el mediodía, con velocidades moderadas y extensión hacia gran parte del territorio provincial. A pesar del incremento de la nubosidad hacia la tarde y noche, no se esperan precipitaciones. En tanto, en la zona de alta montaña se mantendrán condiciones estables, con cielo despejado y sin inestabilidad.

Llega el frente frío a Mendoza: baja la temperatura y aumenta la nubosidad

El cambio más significativo llegará el sábado 4 de abril, cuando se sentirá con fuerza el ingreso de un frente frío en Mendoza. La jornada comenzará mayormente nublada y con una marcada baja en las temperaturas, según indicó Defensa Civil.

La máxima apenas podría alcanzar los 23° C., lo que marcará una diferencia importante respecto al día anterior. Además, habrá poca amplitud térmica y se mantendrá un viento del sur leve pero constante durante toda la jornada.

Según el pronóstico, existe probabilidad de lluvias débiles entre la tarde y la noche, principalmente en el Valle de Uco y sectores del Este provincial, como el departamento de La Paz.

Domingo inestable y con lluvias aisladas

El domingo 5 de abril continuará la inestabilidad en Mendoza, con cielo mayormente nublado y temperaturas frescas. La máxima rondará los 20° C., mientras que las mínimas descenderán incluso hasta los 8° C. en algunas zonas.

Se esperan lluvias débiles durante la mañana en el Sur provincial, mientras que en la precordillera podría registrarse la presencia de viento Zonda leve durante el mediodía y la tarde.