Susto en el centro de Mendoza: encontraron una serpiente en una plaza

Una serpiente fue hallada en plena Plaza Sarmiento, en el centro de Mendoza, lo que generó sorpresa entre vecinos y transeúntes que compartieron el video a través de las redes sociales.

Un momento de sorpresa y preocupación se vivió en pleno centro de Mendoza, luego de que encontraran una serpiente en Plaza Sarmiento, uno de los espacios más transitados de la Ciudad. El hallazgo ocurrió en las últimas horas y motivó la intervención de la Policía para evitar riesgos.

El reptil fue visto entre las bicicletas del sistema Mendotran, lo que generó alarma entre quienes circulaban por el lugar. Tras un llamado al 911, efectivos policiales se hicieron presentes para controlar la situación.

Al llegar, los uniformados localizaron al animal y desplegaron un operativo para capturar a la serpiente sin provocar daños. Testigos registraron el momento en que uno de los efectivos se movía entre las bicicletas hasta lograr sujetarla y colocarla en una caja.

Finalmente, la serpiente fue retirada del lugar y trasladada para su resguardo, evitando así posibles incidentes con peatones.

¿Son peligrosas las serpientes en Mendoza?

Especialistas recuerdan que la mayoría de las serpientes en Mendoza no son venenosas ni agresivas. En general, los accidentes ocurren cuando las personas intentan manipularlas o las pisan de manera accidental.

Sin embargo, existen algunas especies de importancia sanitaria en la provincia, como la yarará, la coral y, en menor medida, la cascabel, aunque los encuentros con estas últimas son poco frecuentes en zonas urbanas.

Cómo prevenir la aparición de serpientes

Desde Fauna Silvestre recomiendan tomar medidas simples para evitar la presencia de estos animales, especialmente en viviendas o terrenos:

Mantener el pasto corto.

Evitar la acumulación de escombros, leña o basura.

Sellar espacios donde puedan refugiarse.

No atraer roedores, ya que son su principal fuente de alimento.

Qué hacer si encontrás una serpiente

Ante la aparición de una serpiente en Mendoza, las autoridades recomiendan no intentar capturarla ni agredirla. Lo más seguro es mantener distancia y dar aviso a personal especializado.

En caso de una mordedura, es fundamental acudir de inmediato a un centro de salud y evitar remedios caseros o prácticas como torniquetes.