Godoy Cruz: apuñalaron a un hombre tras una riña y quedó en grave estado

Un hombre de 33 años fue apuñalado en una riña en Godoy Cruz y fue internado con heridas en el torso y compromiso pulmonar. La víctima tenía antecedentes penales y la policía investiga el ataque.

Un violento episodio de inseguridad en Godoy Cruz dejó a un hombre de 33 años internado en estado delicado luego de ser apuñalado durante una riña ocurrida en la noche del jueves. El hecho se registró en la intersección de las calles Olmo Zárate y Lorenzo Soler, en la zona oeste del departamento.

Según informaron fuentes policiales, la víctima ingresó alrededor de las 23:25 al Hospital Lagomaggiore con heridas de arma blanca en el torso y uno de sus brazos, con compromiso pulmonar, por lo que permanece internado en estado reservado.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el hombre fue encontrado por sus propios familiares luego de que comenzara a circular un video en el que se lo veía siendo agredido en la vía pública. Tras tomar conocimiento de la situación, lo trasladaron de urgencia al hospital.

En paralelo, efectivos policiales se dirigieron al lugar donde habría ocurrido la riña en Godoy Cruz. Allí constataron la presencia de manchas de sangre, lo que motivó la intervención de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, que busca determinar las circunstancias del hecho y dar con los responsables del ataque.

Desde la Policía indicaron que la víctima posee antecedentes judiciales desde 2018 por distintos delitos, entre ellos robo simple, robo agravado con arma, tentativa y otras infracciones. Por estas horas, el hombre continúa bajo observación médica mientras se intenta reconstruir la secuencia de la agresión que lo dejó gravemente herido.