Guaymallén: recataron a tres personas que se intoxicaron y desmayaron en una cisterna

Tres operarios se intoxicaron mientras realizaban trabajos en una cisterna de dos metros de profundidad. Fueron hallados inconscientes y rescatados en un operativo contrarreloj que evitó una tragedia.

Un impactante operativo se desplegó este viernes en Guaymallén, donde tres operarios fueron rescatados tras intoxicarse y desmayarse en el interior de una cisterna mientras realizaban tareas de pintura. El hecho ocurrió en una distribuidora ubicada en Dorrego y generó un importante despliegue de Bomberos, Policía y servicios de emergencia.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró cerca de las 11 en un predio sobre calle Remedios de Escalada de San Martín al 2700. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de una persona inconsciente dentro de una cisterna, lo que motivó la rápida intervención de los equipos de rescate.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que tres trabajadores se encontraban dentro de una cisterna de aproximadamente dos metros de profundidad, con un acceso reducido, donde llevaban adelante tareas de pintura. Los operarios fueron hallados inconscientes, presuntamente por la inhalación de gases tóxicos derivados de los materiales utilizados.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de Bomberos del Cuartel Central y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron un operativo de alto riesgo para ingresar al espacio confinado. Utilizando máscaras de protección y una escalera, lograron extraer a los tres hombres.

Los trabajadores presentaban signos de intoxicación, aunque recuperaron la conciencia tras ser retirados del lugar. Uno de ellos se encontraba en estado más delicado, pero todos lograron estabilizarse gracias a la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado, que asistió con varias ambulancias y fueron trasladados al Hospital Central.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la intoxicación habría sido provocada por la acumulación de vapores de pintura en el interior de la cisterna, un espacio reducido y con escasa ventilación. Además, se investiga si los operarios contaban con las medidas de seguridad adecuadas para este tipo de tareas.