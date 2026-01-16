Grupo Lorenzo lidera en Cuyo con dos de los tres vehículos del año en Argentina

Los más destacados periodistas de la industria automotriz de nuestro país eligieron a los mejores vehículos del 2025: La RAM Dakota y la BAIC BJ30, comercializadas por Grupo Lorenzo en todo Cuyo, se quedaron con dos importantes categorías.

En un año marcado por la innovación en el mercado automotor argentino, Grupo Lorenzo se posiciona como un actor clave en la región de Cuyo por la variedad de propuestas que presenta. Dos de los tres vehículos galardonados como los mejores de 2025 por los Premios PIA –la prestigiosa distinción otorgada por los Periodistas de la Industria Automotriz– son comercializados oficialmente por Grupo Lorenzo en Mendoza, San Rafael, San Luis y San Juan.

Este logro no solo resalta la calidad de los modelos seleccionados, sino que también impulsa las ventas y el posicionamiento de marcas emergentes en un sector que mueve miles de millones en la economía nacional. Y, por otra parte, expone a confianza que depositan marcas de primer nivel en Grupo Lorenzo.

La 15ª edición de los Premios PIA, celebrada recientemente, coronó a la BAIC BJ30 en la categoría de Auto/SUV Importado y a la RAM Dakota en Vehículo Comercial, consolidándolos en lo más alto del podio. Estos reconocimientos, votados por un jurado de 30 periodistas especializados de medios de todo el país, subrayan el equilibrio perfecto entre precio accesible, diseño innovador y rendimiento superior, atributos que resuenan fuertemente en el mundo de las ventas automotrices.

Grupo Lorenzo, con su red de concesionarios estratégicamente ubicada, es el distribuidor oficial de la BAIC BJ30 en Mendoza, San Rafael y San Luis, donde este SUV compacto ha ganado terreno gracias a su tecnología avanzada y eficiencia energética, ideales para el consumidor moderno que busca valor agregado. Por su parte, la RAM Dakota se comercializa a través de Lorwest, el concesionario oficial de la marca en San Juan, atrayendo a clientes del segmento comercial que priorizan robustez y capacidad de carga.

Los resultados detallados de la votación revelan una competencia reñida, con los siguientes vehículos más votados en cada categoría:

Auto/SUV Regional: Kia K3 (111 puntos), Volkswagen Tera (89 puntos), Nissan Kicks (20 puntos).

Auto/SUV Importado: BAIC BJ30 (54 puntos), Ford Territory (restyling) (35 puntos), Renault Koleos (24 puntos).

Vehículo Comercial: RAM Dakota (73 puntos), Chevrolet Silverado (58 puntos), Ford Maverick (restyling) (51 puntos).

El proceso de selección abarcó todos los modelos nuevos o actualizados lanzados entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025, evaluados bajo el criterio de la mejor relación precio-producto-innovación. Cada jurado asignó puntajes de 5, 3 y 1 a su terna preferida, garantizando una evaluación objetiva y representativa del pulso del mercado.

Este jurado, compuesto por expertos como Guillermo Ansaldi (M2 Motorizados Argentina), Hernando Calaza (Autocosmos Argentina), Carlos Cristófalo (Autoblog Argentina) y otros destacados profesionales de medios nacionales y regionales –incluyendo a Damián Weizman de Cuyomotor–, refleja la diversidad y el rigor del sector periodístico automotor. Desde 2021, las categorías de Auto y SUV se han fusionado para adaptarse a las tendencias del mercado, donde los vehículos multifuncionales dominan las preferencias de los compradores.

Para Grupo Lorenzo, este doble triunfo consolida su liderazgo en el negocio automotriz: no solo eleva el atractivo de su portafolio, sino que también estimula la demanda en Cuyo, una región con potencial de crecimiento en ventas de vehículos importados y comerciales.

Grupo Lorenzo en detalle

Grupo Lorenzo es el grupo automotor más importante de la región de Cuyo, con más de 25 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad, el grupo representa a marcas líderes a nivel global y se ha consolidado como referente de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.

Actualmente cuenta con 17 sucursales integradas, más de 500 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional. Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, BAIC, JAC, Voge y Autoferia, además de Motoki, especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica.