Grupo Lorenzo inauguró su concesionario oficial Jeep RAM en Mendoza con el lanzamiento del nuevo Avenger Híbrido

La presentación doble celebró la apertura formal del showroom en Chacras Park y el desembarco del primer SUV Mild-Hybrid de Jeep en el país.

En una noche que combinó hitos corporativos y vanguardia automotriz, Grupo Lorenzo presentó oficialmente el nuevo Jeep Avenger en la provincia. La cita tuvo lugar en el flamante concesionario oficial de la marca, ubicado en el Edificio Drago de Chacras Park (Panamericana s/n, frente a los Caracoles de Chacras), en un evento que celebró además la inauguración formal de la sede operativa puesta en marcha durante este año.

“Hoy es una doble celebración para nosotros. La llegada del Jeep Avenger fue el motivo perfecto para realizar la noche de lanzamiento oficial de este concesionario”, destacó Gerardo Lorenzo, Director de Grupo Lorenzo

De esta forma, el lanzamiento marca la llegada de un vehículo disruptivo: tras consagrarse como un éxito de ventas global en más de 70 países, el B-SUV inició su producción regional en Brasil para abastecer al mercado sudamericano. Con este movimiento, la firma busca consolidar su presencia en la región posicionando al Avenger como la puerta de entrada al universo Jeep, acompañando a referentes consolidados de la marca como Renegade, Compass y Commander.

ADN todoterreno redefinido para la ciudad

A simple vista, el Nuevo Jeep Avenger mantiene la icónica parrilla de siete ranuras, reinterpretando el lenguaje visual clásico de la firma mediante una inédita firma lumínica y líneas musculosas en una carrocería compacta. Sus dimensiones urbanas no sacrifican practicidad: incorpora voladizos cortos y una altura al suelo optimizada que garantizan robustez para salir del asfalto.

El concepto central del modelo equilibra la agilidad del tránsito diario con el espíritu aventurero. Representa la transición natural para los usuarios que buscan migrar de un hatchback hacia un SUV, así como la primera oportunidad de acceder al legado Jeep nacido en 1941.

En el interior, la arquitectura de cabina minimalista pero intuitiva prioriza la ergonomía y la conectividad a bordo. Destacan:

Conectividad avanzada: Pantallas digitales de alta resolución para el instrumental y el sistema de infoentretenimiento.

Pantallas digitales de alta resolución para el instrumental y el sistema de infoentretenimiento. Habitabilidad eficiente: Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos estratégicamente a lo mecenas del habitáculo.

Espacios portaobjetos inteligentes distribuidos estratégicamente a lo mecenas del habitáculo. Seguridad activa: Asistencias a la conducción de última generación (ADAS ? ).

Asistencias a la conducción de última generación (ADAS ). Calidad percibida: Materiales de alta durabilidad con terminaciones contemporáneas.

Tecnología Mild-Hybrid y accesibilidad

El Avenger introduce por primera vez en la gama local la tecnología Mild-Hybrid (MHEV). La combinación de su motor térmico naftero de última generación con la electrificación leve logra cifras de consumo de combustible excepcionalmente bajas sin descuidar el rendimiento.

El modelo se comercializa en tres versiones, con valores iniciales que rondan los $42.000.000 de pesos. Con el objetivo de acercar el vehículo al público local, las alternativas de financiación incluyen:

En relación al respaldo postventa, las operaciones de mantenimiento y repuestos para toda la gama Stellantis se centralizan en las instalaciones de Bandera de los Andes, un predio de más de 5.000 metros cuadrados cubiertos diseñado para dar cobertura integral en la provincia.

“Es un producto súper tecnológico y accesible que nos permite poner a la marca Jeep más cerca de la gente, ofreciendo la puerta de entrada a nuestra gama con la máxima eficiencia que aporta la tecnología híbrida”, remarcó Gerardo Lorenzo.

Grupo Lorenzo, la casa oficial de Jeep y RAM en Mendoza

Grupo Lorenzo, el grupo automotriz líder en la región de Cuyo asumió en mayo de 2026 la representación oficial de las marcas Jeep y Ram en la provincia de Mendoza, consolidando así su crecimiento y fortaleciendo su posicionamiento en los segmentos más aspiracionales del mercado.

Este hito marcó el comienzo de una nueva etapa para ambas marcas en la plaza local, con la apertura de una concesionaria exclusiva ubicada en el Edificio Drago de Chacras Park, uno de los desarrollos urbanos y comerciales más destacados de la provincia.

Cabe destacar que Grupo Lorenzo cuenta con una trayectoria consolidada en la representación de ambas marcas en la región, siendo concesionario oficial de Jeep y Ram en la provincia de San Juan desde el año 2018. Esta experiencia le ha permitido desarrollar un profundo conocimiento de los productos, sus clientes y los estándares de servicio que estas marcas exigen a nivel global.

La propuesta de Grupo Lorenzo busca preservar el ADN y la esencia que caracterizan a Jeep y Ram —la libertad, la aventura y el poder—, elevando al mismo tiempo la experiencia del cliente a un nuevo nivel, a través de un espacio diseñado para conectar con el estilo de vida y las expectativas de sus usuarios.

“Este paso representa mucho más que la incorporación de nuevas marcas a nuestro portfolio. Es la oportunidad de ofrecer una experiencia superadora, alineada con lo que estas marcas representan a nivel global y con lo que los clientes esperan hoy”, señalaron desde Grupo Lorenzo.

Con esta incorporación, el grupo continúa ampliando su ecosistema de marcas, consolidando su liderazgo regional y reafirmando su compromiso con el desarrollo de propuestas innovadoras en el sector automotor.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.