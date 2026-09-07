Grupo Lorenzo inauguró Leapmotor en Chacras Park

La nueva marca de autos eléctricos e híbridos llegó a Mendoza de la mano de Grupo Lorenzo, que inauguró un concesionario en Chacras Park. La propuesta suma el respaldo y servicio de postventa de la red Stellantis.

Grupo Lorenzo presentó oficialmente Leapmotor en Mendoza con la apertura de su nuevo concesionario, ubicado en Chacras Park. La llegada de la marca suma una nueva propuesta al mercado automotor local, con los modelos B10 y C10, ambos con tecnología híbrida enchufable.

Durante la presentación, desde Grupo Lorenzo destacaron el respaldo de Stellantis, que acompaña a Leapmotor tanto en Argentina como en Europa y otros mercados donde tiene los derechos de comercialización.

Otro de los puntos señalados fue el servicio de postventa. La red de Stellantis permitirá que sus concesionarios puedan brindar atención primaria a los vehículos Lip, ampliando las posibilidades de asistencia para los usuarios.

En cuanto a los modelos presentados, el B10 y el C10 cuentan con tecnología híbrida en la que el motor térmico funciona como generador de electricidad para alimentar el motor eléctrico.

El nuevo concesionario Leapmotor ya recibe a los interesados en Chacras Park, donde podrán conocer los modelos y acceder a alternativas de financiación.