Grupo Lorenzo inauguró en Mendoza el primer concesionario integral Ford Signature 2.0 del país

El nuevo espacio, ubicado en Godoy Cruz, cuenta con 3.000 metros cuadrados cubiertos y 5.000 metros cuadrados totales. La propuesta incorpora el nuevo estándar global de diseño y arquitectura de Ford, con foco en las personas, la tecnología y la sustentabilidad.

Mendoza se suma a la nueva experiencia global de Ford con la inauguración del primer concesionario integral Ford Signature 2.0 de Argentina, de la mano de Grupo Lorenzo. El nuevo espacio busca transformar la manera en que los clientes se vinculan con la marca, integrando en un mismo lugar las áreas comerciales, de servicio y posventa.

Desde Grupo Lorenzo destacaron la importancia de contar con estas nuevas instalaciones para ofrecer a los clientes mendocinos las últimas novedades de la marca. Además, señalaron que el espacio permitirá generar de manera permanente nuevos puntos de contacto y propuestas tanto para los fanáticos de los vehículos como para quienes buscan resolver sus necesidades de movilidad.

Un nuevo concepto para la experiencia Ford

El proyecto responde al último estándar global de diseño y arquitectura desarrollado por Ford Motor Company, denominado Ford Signature 2.0. La propuesta combina diseño, arquitectura y materiales de calidad con una distribución pensada para integrar los distintos sectores del concesionario.

El objetivo es que la visita trascienda la tradicional operación comercial y se convierta en una experiencia más cercana para los clientes, con espacios destinados a conocer la marca, compartir un café y descubrir sus productos y servicios.

El nuevo concesionario de Grupo Lorenzo se posiciona, según lo expresado durante la inauguración, como el Ford Signature 2.0 más grande de Latinoamérica.

La inversión no contempla únicamente la infraestructura, sino también la capacitación de los colaboradores y la adaptación de los procesos necesarios para acompañar este nuevo modelo de atención.

Con esta inauguración, Mendoza se convierte en la primera ciudad de Argentina en incorporar esta nueva arquitectura Ford, donde las personas y la sustentabilidad ocupan un lugar central dentro de la experiencia.