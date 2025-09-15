Grupo Cioffi inauguró el departamento piloto de View junto a Simona Espacios y Paul French Gallery

Con un evento exclusivo que reunió a prensa, clientes,referentes del diseño y la arquitectura, Grupo Cioffi presentó el departamento piloto de VIEW, su desarrollo inmobiliario premium ubicado frente al Parque General San Martín y al Mendoza Tennis Club.

El espacio fue intervenido por Simona Espacios y Paul French Gallery, en una alianza que buscó mostrar cómo la arquitectura de vanguardia se potencia con interiorismo y mobiliario de diseño.

Un edificio y el arte de habitar la luz , el espacio y la vista

Fiel a su sello distintivo, la prestigiosa arquitecta Gisela Scerbo – alma de cada proyecto de Grupo Cioffi – junto a su hija , la arquitecta Julieta Cioffi dieron vida a VIEW : un edificio

concebido poniendo el foco en la experiencia de habitar.

Solo 20 residencias exclusivas acceden a los amenities diseñados especialmente para este edificio: Piscina, SUM, Gym y un rooftop que invita a disfrutar inigualables vistas al parque y la montaña.

Su arquitectura se abre a la luz natural, enmarca las vistas panorámicas y resguarda la intimidad del confort cotidiano, combinando diseño , innovación y sensibilidad.

Cada detalle está orientado a elevar la calidad de vida, con espacios amplios , generosos y versátiles.

Cada unidad se distingue por :

Acceso privado directo desde ascensor mediante clave personalizada.

directo desde ascensor mediante clave personalizada. Domótica integral: opcional que permite controlar iluminación, cortinado y climatización desde una tablet central.

opcional que permite controlar iluminación, cortinado y climatización desde una tablet central. Materialidad noble: pisos de madera maciza , zócalos de 12 cm y terminaciones de primer nivel.

pisos de madera maciza , zócalos de 12 cm y terminaciones de primer nivel. Cocinas de diseño : porcelanatos de gran formato, muebles exquisitos con herrajes Häfele de última generación, alacenas de vidrio ahumado con iluminación LED y espacio integrado para lavavajillas.

: porcelanatos de gran formato, muebles exquisitos con herrajes Häfele de última generación, alacenas de vidrio ahumado con iluminación LED y espacio integrado para lavavajillas. Baños refinados : revestidos en porcelanato y mesadas en mármol.

: revestidos en porcelanato y mesadas en mármol. Carpintería de alta prestación: aberturas de aluminio A30 con DVH, garantizando aislación térmica y acústica.

aberturas de aluminio A30 con DVH, garantizando aislación térmica y acústica. Cielorrasos técnicos: con molduras que ocultan rieles de cortinas y permiten automatización.

VIEW no solo es un edificio: es una propuesta de vida que convierte la arquitectura en experiencia , donde cada espacio dialoga con la luz , la naturaleza y el horizonte

Interiorismo: elegancia y modernidad

El departamento piloto refleja la sinergia creativa entre Simona Espacios y Paul French Gallery, quienes seleccionaron cuidadosamente mobiliario, luminarias y objetos de diseño para lograr un equilibrio armónico entre sobriedad clásica y espíritu urbano contemporáneo donde la materialidad y la atmósfera se integran con la arquitectura.

El resultado es un hogar que transmite elegancia cálida con muebles de líneas atemporales, textiles en gamas neutras, cortinas pesadas, luminarias escultóricas y materiales nobles como la madera y el mármol.

Una propuesta llave en mano

Uno de los grandes diferenciales más destacados del piloto es la posibilidad de adquirirlo exactamente como está ambientado, con la propuesta integral de Simona Espacios y Paul French Gallery. Una oportunidad única de acceder a un hogar premium, listo para habitar, donde la arquitectura y el diseño se entregan en perfecta armonía.

Evento de inauguración

La inauguración del piloto se llevó a cabo el jueves 11 de septiembre, en un espacio especialmente ambientado en planta baja de la obra, con DJ en vivo, coctelería de autor y catering de primer nivel. Los invitados pudieron recorrer el piloto en tandas guiadas, disfrutando en primera persona de la experiencia VIEW.

Sobre Grupo Cioffi

Fundado en 1991, el Grupo Cioffi se ha consolidado como la primera desarrolladora inmobiliaria de Cuyo, con proyectos que combinan arquitectura de calidad, diseño premium y visión a largo plazo. Su portfolio abarca, no sólo más de 30 desarrollos residenciales como La Barraca Residences, sino también espacios comerciales y de entretenimiento, incluyendo La Barraca Mall y market , Mercado Moreno , hoteles y restaurantes de gran categoría y un increíble desarrollo turístico como lo es NORTHBEACH al norte de Pinamar.

Hoy presenta VIEW, un nuevo ícono residencial que redefine la experiencia de habitar en Mendoza”

Contacto de ventas

Nombre: Federico

Tel:+54 9 2616 38-0718

Mail: ventas@grupocioffi.com.ar