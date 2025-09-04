Game over al aburrimiento: desarrolladores mendocinos se lucieron en la MEGAJAM

Durante tres días, desarrolladores, artistas y entusiastas del mundo digital se reunieron para cumplir un desafío tan simple de explicar como complejo de ejecutar: crear un videojuego desde cero en apenas 72 horas.

El encuentro, organizado por MEGA (Mendoza Game Devs) junto con la universidad, convocó a participantes de distintas áreas como programación, diseño, arte digital y música, quienes al inicio recibieron la temática secreta que marcó el rumbo de todos los proyectos.

La dinámica fue la propia de una “game jam”: una vez revelado el concepto central, los equipos debieron diseñar mecánicas, personajes, entornos y narrativas ajustándose al tiempo límite. El resultado fueron juegos originales que mezclan ingenio, colaboración y sobre todo mucha pasión por la cultura gamer.

La temática propuesta de este año fue “Agua”, con este disparador los apasionados del gaming contaron con un primer día de branding, o lluvia de ideas, y a partir de ellas comenzar con el desafío. La actividad sin fines de lucro buscó consolidar a Mendoza como un polo en crecimiento para la industria creativa, fortaleciendo una comunidad que ya viene mostrando fuerza en ediciones anteriores y en iniciativas como la Global Game Jam.

Las inscripciones fueron gratuitas y abiertas a mayores de 18 años. Los equipos se sumergieron en jornadas intensas de trabajo, muchas veces sin dormir, intercambiando ideas y habilidades para llegar a un producto jugable en tiempo récord. Entre café, teclados y pizarras la MEGAJAM volvió a demostrar que el talento local tiene la capacidad de transformar una idea en una experiencia interactiva en solo un fin de semana.

Sin dudas una actividad que funciona como semillero en la provincia para un futuro alentador. Un desafío que combina creatividad y tecnología que demuestra y posiciona a Mendoza en la industria del gaming.