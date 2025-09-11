Filas, música y sabor: así se vivió la apertura de la hamburguesería “Weiss” en Mendoza

Cientos de mendocinos se reunieron el viernes por la noche en el Circuito Alma Gardenia para conocer el primer local de la cadena de hamburguesas. Hubo promociones, música en vivo y una espera que valió la pena.

El viernes 5 de septiembre, la cadena de hamburgueserías Weiss concretó su desembarco en Mendoza con la apertura de un nuevo local en el Circuito Alma Gardenia de Luján de Cuyo. La convocatoria fue masiva y todos se acercaron para conocer la propuesta, generando filas de hasta cuatro horas de espera.

La empresa, que nació en Bariloche y viene expandiéndose en distintos puntos del país, eligió Mendoza como nuevo destino en su estrategia de crecimiento nacional. El local se ubica en el lateral oeste del Acceso Sur, en la intersección de Castro Barros y M5507, un punto estratégico con gran flujo vehicular y comercial.

La inauguración incluyó música en vivo de DJ Fer Palacios y promociones exclusivas para los primeros clientes: hamburguesa simple con papas a $5.000 y doble con papas a $7.000. La idea fue “celebrar el arribo a la provincia con un evento abierto, accesible y pensado para que todos puedan vivir la experiencia Weiss”, indicaron desde la firma.

Además de la alta participación del público, el evento reflejó el impacto económico y social de la llegada de Weiss a la provincia. La apertura significó la creación de nuevos puestos de trabajo, la incorporación de proveedores locales y el fortalecimiento de la oferta gastronómica en Luján de Cuyo, una zona que se ha convertido en polo de desarrollo comercial en los últimos años.

La empresa destacó que Mendoza ofrece un mercado con alto potencial, tanto por su perfil turístico como por el crecimiento de propuestas de ocio y gastronomía.

Con esta apertura, Weiss no solo suma presencia en Cuyo, sino que también se posiciona como un competidor fuerte en el segmento de hamburguesas gourmet, un rubro que en Mendoza viene mostrando un crecimiento sostenido en los últimos años.