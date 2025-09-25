Festival AMEGAM 2025: Los Playeros, Fidel Nadal y covers de Los Redondos y Soda Stereo gratis ¿dónde y cuándo?

Del 26 al 28 de septiembre, en el Parque San Vicente de Godoy Cruz, vuelve el Festival AMEGAM, un evento único que reúne gastronomía, música en vivo, actividades recreativas y propuestas solidarias para toda la familia.

Organizado por AMEGAM (Asociación Mendocina de Gastronomía Móvil, entidad civil sin fines de lucro con enfoque en sostenibilidad social, ambiental y económica) y la Municipalidad de Godoy Cruz, el festival promete ser uno de los encuentros más esperados del año.

Música en vivo para todos los gustos

Durante las tres jornadas, subirán al escenario grandes artistas y bandas que harán vibrar al público:

Viernes 26: noche de clásicos con tributos a Los Redondos, Soda Stereo, Charly García y Babasónicos. Bendita Ursula, Superhéroes, Jessicos y Boka Negra.

Sábado 27: fiesta asegurada con LOS PLAYEROS, a partir de las 20:30. Completan la grilla Los Tequila, Qaraduras y La Klave

Domingo 28: gran cierre de lujo con FIDEL NADAL, a las 22:00.

Más de 30 opciones gastronómicas

El corazón del festival estará en los Food Trucks de AMEGAM, que ofrecerán más de 30 propuestas culinarias de altísimo nivel: comidas típicas, opciones vegetarianas, postres, bebidas y platos innovadores para todos los paladares.

Espacio de emprendedores y ferias

Ando Feriando convoca a más de 60 emprendedores locales que presentarán sus productos artesanales y creativos.

MUA ONG (Manada Unida por los Animales): actividades y stand dedicado al cuidado y adopción responsable de mascotas.

Actividades para toda la familia

Juegos infantiles e inflables.

Actividades deportivas y recreativas.

Sorteos y propuestas interactivas para grandes y chicos.

Impacto social y solidario

El festival será a beneficio de la Fundación De Todo Corazón, reafirmando el compromiso de AMEGAM y la Municipalidad de Godoy Cruz con la comunidad.

Datos clave

Cuándo: vienes 26 desde las 18 hs, sábado 27 y domingo 28 de septiembre desde las 12

Dónde: Parque San Vicente, Godoy Cruz

Entrada: libre y gratuita

Organizan: AMEGAM + Municipalidad de Godoy Cruz

El Festival AMEGAM es más que un evento: es un espacio de encuentro que combina cultura, gastronomía, música y solidaridad, con un fuerte compromiso hacia el triple impacto.