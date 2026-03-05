Expo Vea Vendimia: una noche multitudinaria

La 14ª edición de Expo Vea Vendimia reafirmó su crecimiento y su peso dentro del calendario vendimial mendocino. Con una convocatoria multitudinaria en el Auditorio Ángel Bustelo, el evento volvió a reunir a clientes y público general en una noche atravesada por degustaciones y premios.

La propuesta combinó vinos de bodegas locales, espacios gastronómicos, perfumería, tecnología, en un formato que mezcla consumo y entretenimiento.

En plena temporada de Vendimia, el vino mendocino fue nuevamente el gran protagonista. Las bodegas ofrecieron etiquetas destacadas para degustar, acompañadas por una variada propuesta gastronómica con productos frescos y elaboraciones especiales. Como novedad, se sumó el Coffee Fest, un sector dedicado al café que captó la atención de los asistentes y marcó tendencia dentro del evento.

Desde la organización definieron la expo como un “mimo” para el cliente. Este año, la participación requirió la compra previa de la entrada, una modalidad que, según indicaron, tuvo buena respuesta. La promesa fue clara: una experiencia generosa en degustaciones y pensada para disfrutar.

Quienes recorrieron la feria destacaron el clima festivo y la amplitud de la propuesta. “Comimos, tomamos, probamos cosas y hasta gané premios”, resumió una de las asistentes.

Consolidada como una cita obligada de la Vendimia, Expo Vea volvió a ofrecer una experiencia integral para mendocinos y turistas.