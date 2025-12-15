ESTE TV: el primer canal de streaming de la Zona Este cierra el año a lo grande

Inaugurado en mayo de 2025, ESTE TV se convirtió en el primer canal de streaming de la Zona Este con estudios en Santa Rosa, marcando un antes y un después en la forma de comunicar en la región. Este martes 16 de diciembre celebrará el cierre de un exitoso primer año con un evento especial. Te contamos todos los detalles.

Desde su lanzamiento, ESTE TV apostó por una comunicación innovadora y cercana. Con una programación variada y emisiones semanales, logró instalarse rápidamente en la agenda de los santarrosinos y también de los mendocinos que, luego de cada transmisión o cobertura de eventos, comenzaban a seguir sus redes sociales en Instagram, TikTok y YouTube, permitiendo que su alcance llegara a todos los rincones de la provincia.

Por sus estudios pasaron profesionales de la salud, la educación y la seguridad; artistas locales y provinciales; influencers; bandas de música; y referentes políticos y sociales, consolidando al canal como un nuevo referente en los medios de comunicación. Cada invitado encontró en ESTE TV un espacio para potenciar su emprendimiento, su talento o su arte, sintiéndose siempre como en casa.

Otro punto destacado es su equipo: El 100 % de los integrantes del canal son santarrosinos profesionales de la comunicación o de carreras afines, incluyendo producción audiovisual, técnica y gestión de redes sociales.

¿Qué va a pasar este martes 16 de diciembre?

ESTE TV llevará adelante “La última del año”, una transmisión especial donde todos los programas del canal estarán en vivo durante 20 minutos sobre el escenario, interactuando con el público y dando vida a una velada única para despedir el 2025.

El evento contará además con música en vivo de Germán Olivares y Sin Noches Cuarteto; food trucks; cerveza artesanal, barra de tragos, regalos; reconocimientos y muchas sorpresas más para disfrutar en familia o con amigos.