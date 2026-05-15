Este domingo se corre la fecha 3 del campeonato mendocino de Karting

Este domingo 17, el Kartódromo Ciudad de San Martín se vestirá de gala para recibir una nueva cita del calendario motor

Este domingo 17 de mayo el Kartódromo Ciudad de San Martín se vestirá de gala para recibir una nueva cita del calendario motor. La jornada promete emociones fuertes en todas sus categorías, desde los más pequeños hasta los pilotos de mayor experiencia, en una carrera clave para las aspiraciones al título de la temporada.

El evento está diseñado para ser una experiencia completa para toda la familia, fomentando la pasión por el deporte motor en un entorno profesional y seguro. La actividad comenzará temprano por la mañana con los entrenamientos y series, culminando con las finales y la ceremonia de podio en horas de la tarde.

La organización confirmó que el valor de la entrada general será de $6.000, destacando que tanto los jubilados como los menores de 10 años tendrán acceso gratuito.

El valor del estacionamiento dentro del predio se fijó en $6.000, garantizando comodidad para todos los asistentes que se acerquen a disfrutar del rugir de los motores.